Республиканский конкурс профмастерства «Алабуга-skills» соберет более 600 участников

С 13 по 16 февраля в Елабуге состоится открытый республиканский конкурс профессионального мастерства «Алабуга-skills», в котором примут участие свыше 600 человек со всего Татарстана. Участниками события станут работники предприятий и учреждений из числа граждан России в возрасте от 17 лет, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.

Торжественное подведение итогов состоится 27 февраля, награждение лучших пройдет на итоговом заседании коллегии Министерства промышленности и торговли РТ с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Соревнования будут проводиться на трех площадках: в Елабужском политехническом колледже, в образовательном центре «Алабуга-Политех» на ОЭЗ ППТ «Алабуга» и в автошколе «Прогресс».

Участники конкурса смогут проявить себя в 22 номинациях. Это, в частности, «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Работы на токарных универсальных станках», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на универсальных станках», «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргон», «Сварщик ручной дуговой сварки покрытым штучным электродом», «Сварщик ручной дуговой частично механизированной сварки», «Метрология, стандартизация и сертификация».

Кроме того, конкурсанты попробуют свои силы в ремонте и обслуживании легковых автомобилей, промышленной робототехнике и автоматике, роботизированной сварке, окраске автомобилей, электромонтаже и других дисциплинах. Помимо этого, между собой будут соревноваться водители категорий С и D и специалисты лабораторного химического анализа.

Всем участникам вручат сертификаты. Победители конкурса получит 50 тыс. рублей, призеры — по 30 тыс. и 20 тыс. рублей за второе и третье места соответственно.