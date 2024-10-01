Республиканский конкурс «Инженер года» стартует в Татарстане

В Татарстане стартует пятый по счету республиканский конкурс «Инженер года». Заседание организационного комитета состоялось 26 сентября, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Конкурс реализуется начиная с 2019 года при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова для повышения привлекательности труда и профессионализма инженерных работников.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 22 апреля 2019 года №325 «О проведении республиканского конкурса „Инженер года“» в конкурсе могут принять участие обучающиеся и работники организаций высшего образования, работники производственных организаций.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях.

В категории «Будущие инженеры» имеют право участвовать обучающиеся в вузах по образовательным программам высшего образования — бакалавриата, специалитета, магистратуры.

В категории «Молодость, успех, перспектива» имеют право участвовать работники предприятий с высшим образованием, должностные обязанности которых связаны с инженерной деятельностью, либо работники и аспиранты вузов, занимающиеся инженерной деятельностью, в возрасте до 35 лет включительно на дату подачи заявки на участие в конкурсе.

В категории «Опыт, достижения, компетентность» имеют право участвовать работники предприятий с высшим образованием, должностные обязанности которых связаны с инженерной деятельностью, в возрасте старше 35 лет.

Конкурс проводится по 12 номинациям:

— машиностроение (автомобилестроение, судостроение, станкостроение);

— авиационная промышленность;

— приборостроение, в том числе оптико-электронное и медицинское;

— радиоэлектроника, связь, фотоника, телекоммуникации;

— газовая промышленность;

— энергетика;

— легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность

— химия, нефтехимия, биотехнологии;

— нефтяная промышленность;

— строительство, производство строительных материалов;

— транспорт, дорожное хозяйство;

— сельскохозяйственная, пищевая, перерабатывающая промышленность.

Конкурс включает два тура: первый (заочный) и второй (очный).

По итогам презентации достижений, включая презентацию инженерного проекта, будут определены 36 победителей (по три в каждой номинации с учетом возрастной категории).

Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы:

а) решение-рекомендация с указанием категории и номинации конкурса, в которых выдвигается кандидат, с учетом результатов инженерной деятельности за предшествующий календарный год, которое должно содержать полное наименование предприятия, организации высшего образования и структурного подразделения, в котором работает или обучается кандидат, а также полное наименование должности для работников предприятий, полное наименование направления подготовки / специальности для обучающихся, решение-рекомендация оформляется на официальном бланке в соответствии с требованиями делопроизводства предприятия, организации высшего образования за подписью руководителя предприятия, организации высшего образования или иного должностного лица, имеющего право подписи и ознакомленного с содержанием документов, подаваемых кандидатом на конкурс;

б) справка об обучении в организации высшего образования (для обучающихся) или сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (для работников предприятий, организаций высшего образования);

в) копия основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;

г) копия диплома о высшем образовании, а также копия диплома, подтверждающего наличие ученой степени, если она имеется (для аспирантов, работников предприятий, организаций высшего образования);

д) согласие на обработку персональных данных;

е) описание достижений кандидата в сфере инженерной деятельности по итогам предшествующего календарного года по критериям оценки достижений конкурсантов, указанным в пункте 5.1 положения о республиканском конкурсе «Инженер года», включая описание инженерного проекта, с приложением (при наличии) перечня патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, научных трудов за предшествующий календарный год, опубликованных кандидатом в рецензируемых печатных и электронных научных и научно-технических изданиях (информация представляется в виде справки, подписанной кандидатом — формат А4, шрифт Times New Roman 14 размера, интервал одинарный).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября 2024 года на официальном сайте мероприятия или направляются в печатном виде на бумажном носителе в отдел делопроизводства и контроля Министерства промышленности и торговли РТ, расположенного по адресу: 420111, Республика Татарстан, Казань, ул. Островского, д. 4.

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