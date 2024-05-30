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Республиканский клинический наркодиспансер приглашает родителей на открытую лекцию
Республиканский клинический наркологический диспансер приглашает родителей на открытую лекцию
1 июня в 12:00 в конференц-зале наркодиспансера (ул. Сеченова, д. 6, корпус Д, 3 этаж) состоится лекция для родителей от заведующей психологической лабораторией учреждения Лилии Зайцевой.
Зайцева является клиническим психологом с 15-летним опытом работы. В ходе лекции она осветит актуальные для многих семей вопросы:
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Возрастные кризисы у детей и подростков, их проявления и способы преодоления.
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Различные стили воспитания, их влияние на формирование личности ребенка и возможные последствия.
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Подробный разбор психологических, физиологических и поведенческих изменений в подростковом периоде.
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Причины развития неуправляемого поведения у детей и пути решения проблемы.
Организаторы приглашают всех заинтересованных родителей посетить лекцию и получить профессиональные рекомендации от опытного специалиста. Участие бесплатное. Предварительная регистрация доступна по ссылке.
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