news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 30 мая 2024 09:23

Республиканский клинический наркодиспансер приглашает родителей на открытую лекцию

Скопировать ссылку

Республиканский клинический наркологический диспансер приглашает родителей на открытую лекцию

1 июня в 12:00 в конференц-зале наркодиспансера (ул. Сеченова, д. 6, корпус Д, 3 этаж) состоится лекция для родителей от заведующей психологической лабораторией учреждения Лилии Зайцевой.

Зайцева является клиническим психологом с 15-летним опытом работы. В ходе лекции она осветит актуальные для многих семей вопросы:

  1. Возрастные кризисы у детей и подростков, их проявления и способы преодоления.

  2. Различные стили воспитания, их влияние на формирование личности ребенка и возможные последствия.

  3. Подробный разбор психологических, физиологических и поведенческих изменений в подростковом периоде.

  4. Причины развития неуправляемого поведения у детей и пути решения проблемы.

Организаторы приглашают всех заинтересованных родителей посетить лекцию и получить профессиональные рекомендации от опытного специалиста. Участие бесплатное. Предварительная регистрация доступна по ссылке.

#Здоровье
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2