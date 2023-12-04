Республиканский форум «Наш Татарстан» объединит более 10 молодежных проектов

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Форум «Наш Татарстан» пройдет с 11 по 14 декабря в IT-парке им. Рамеева и объединит более 10 молодежных проектов. В этом году событие приурочено к 30-летию закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Республике Татарстан», рассказали в Минмолодежи.

«Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина молодежь интегрирована во все возможные процессы в нашей стране, — отметил глава ведомства Ринат Садыков. — Особое внимание уделяется молодежи и со стороны Раиса республики Рустама Минниханова. Поэтому сегодня Татарстан — площадка личностного и делового развития для молодежи, которая живет в нашей республике. Этот форум — определенная форма подведение итогов нашей совместной работы».

Участниками события станут специалисты по работе с молодежью муниципальных образований РТ, активисты и руководители молодежных общественных объединений, победители грантовых конкурсов, студенты и др.

Программа большая и включает проведение крупнейших патриотических, добровольческих, межнациональных конкурсов, проектов и премий, образовательную программу для участников и выставку лучших молодежных проектов.

Так, в рамках форума пройдут очные отборочные этапы Республиканской премии «Студент года», Академия молодежной дипломатии подведет итоги «Премии молодых лидеров БРИКС и ШОС», Молодежная ассамблея народов Татарстана проведет форум молодежных этно-проектов «Таба», состоится итоговый слет республиканского центра «Форпост», Молодая гвардия РТ наградит активистов Республиканской премии «Герои нашего времени» и «Форума маленьких героев», планируется чествование самых добрых жителей республики в рамках форума гражданского участия «Добрый Татарстан».

Отдельной площадкой станет «Форум победителей», который соберет победителей грантовых конкурсов, лучших участников летней форумной кампании 2023-го и тех, кто только планирует реализовывать свои проекты в будущем году.