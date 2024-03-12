Республиканский финал игры «Победа-2024» собрал в Казани ребят из 16 районов РТ

В Казани стартовали финальные игры республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2024». Участие в соревнованиях принимают 160 ребят из 16 районов Татарстана, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В программу вошли проверка знаний по истории Отечества, визитная карточка и практический блок заданий, включающий неполную разборку-сборку и снаряжение магазина АК-47, первую медицинскую помощь, строевую подготовку, надевание противогаза, сдачу нормативов ГТО и фаертаг. Также ребятам предстоит пройти тактическую игру на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища «Вперед, юнармейцы!». Они пройдут трехкилометровый участок на лыжах и выполнят практические задания, к примеру преодолеют зараженный участок и заграждения, выполнят переноску раненого, покажут свое умение в метании гранаты и выполнение других задач.

Приветствие участникам направил руководитель Администрации Раиса РТ, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ Асгат Сафаров. Его зачитал исполнительный директор регионального отделения организации Тимур Камалетдинов.

«В числе основных целей данной военно-исторической игры — пропаганда патриотизма и гражданственности, подготовка молодежи к службе в армии, профилактика экстремизма и правонарушений в молодежной среде. Все это соответствует целям Российского военно-исторического общества, созданного по Указу Президента страны Владимира Путина. Усилия нашей организации направлены на консолидацию сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействие изучению отечественной военной истории и противодействие попыткам ее искажения, обеспечение популяризации достижений военно-исторической науки», – говорилось в приветствии.

Как напомнила замглавы Минмолодежи РТ Айгуль Сабирова, военно-спортивная игра проводится с 2008 года и пользуется популярностью у всех патриотических объединений и клубов. Она позволяет участникам не только продемонстировать свою физическую подготовку, но показать знания истории страны и другие навыки.

«Мероприятие проводится в целях совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых людей основ патриотического сознания, активной гражданской позиции. Команда победитель представит Татарстан на всероссийском этапе», — добавила участница мероприятия.

Победители в личном и командном зачетах будут отмечены грамотами и ценными призами.

Республиканский этап проводится при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан совместно с Министерством образования и науки РТ, Региональным штабом детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» РТ и Казанским высшим танковым командного ордена Жукова Краснознаменного училищем.