Республиканский центр студотрядов назвал среднюю зарплату студентов на предприятиях

Представители студенческих трудовых отрядов из Татарстана, прошедшие специальное обучение, зарабатывают на предприятиях республики на уровне штатных сотрудников. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов РТ Василий Ислаев.

«На сегодняшний день количество студентов, которые могут получить рабочую профессию, не ограничено. Любой желающий может получить рабочую специальность. Мы проводим два этапа обучения — весной и осенью. Уровень заработной платы соответствует штатному расписанию, штатному окладу на предприятии, в среднем это от 45 тыс. рублей в месяц и выше», — сказал он.

Спикер отметил, что специфика подготовки в студенческих отрядах в последние годы изменилась. Теперь представитель студотряда приходит на работу, обладая необходимыми профессиональными навыками.

«Многие работодатели знают, что если подать заявку в студотряды с начала учебного года, то мы возьмем ее в работу и в течение полугода подготовим квалифицированный отряд по той или иной специальности», — подчеркнул Ислаев.