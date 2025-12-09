news_header_top
Общество 9 декабря 2025 11:01

Республиканский антикоррупционный форум открылся посланием Раиса Татарстана

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией, в столице Татарстана начал работу ежегодный Республиканский антикоррупционный форум. Участникам форума Раис Татарстана Рустам Минниханов направил приветственное обращение, которое озвучил ведущий мероприятия.

«Этот день служит важным напоминанием о необходимости объединения усилий в противостоянии одному из ключевых вызовов современности. Коррупция оказывает ощутимый вред всем сферам нашей жизни, искажая экономические процессы и подрывая социальную справедливость. Именно поэтому противостояние этому явлению – одно из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти всех уровней», – отметил он.

В послании Раис Татарстана подчеркнул, что республика вносит свой вклад в общероссийскую систему противодействия коррупции. Последовательно внедряет комплексный подход от цифровизации государственного управления до обеспечения открытости информации и усиления общественного контроля.

«Особое внимание уделяется правовому просвещению и повышению цифровой грамотности населения. Убежден, работа по профилактике коррупции невозможна без активного участия каждого гражданина. Только объединив усилия, мы сможем сформировать эффективные механизмы противодействия коррупции и в целом новую культуру взаимоотношений, основанную на доверии и ответственности», – добавил он.

Минниханов указал, что благодаря общей приверженности принципам честности, справедливости и законности Татарстан будет и дальше уверенно развиваться, укрепляя свои позиции как одного из опорных и динамично развивающихся регионов России.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#антикоррупция #коррупционные преступления #Рустам Минниханов #форум #открытие
