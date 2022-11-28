Республиканские программы по капремонту соцобъектов в Татарстане выполнены на 98%

В Татарстане республиканские программы по капитальному ремонту различных социальных объектов выполнены на 98%, а программа по капремонту многоквартирных жилых домов реализована на 99,87%. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Традиционное совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Татарстана. Провел его Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам главы Минстроя РТ, завершена 21 республиканская программа капремонта, предусматривавшая приведение в порядок 1744 объектов за 12 млрд 780,81 млн рублей. «Таким образом, оставшиеся 2% приходятся на восемь программ и входящие в них 22 объекта», — пояснил докладчик.

В частности, программа по ремонту учреждений образования включала 317 объектов. Недавно подрядчики отчитались о сдаче школы в Мамадышском районе. Строительно-монтажные работы в школе в Казани выполнены на 81%.

В свою очередь программа по ремонту учреждений здравоохранения включала 44 объекта. За последние две недели были сданы медучреждения в Казани, Альметьевске и Нижнекамске, а также в Тюлячинском и Лениногорском районах. В работе остаются только больницы в Чистополе, Нурлате и Набережных Челнах. Общее выполнение программы оценивается в 99%.

Из 17 учреждений культуры осталось привести в порядок только два музея. Один из них расположен в Менделеевске (выполнение работ составляет 92%), другой — в Сабинском районе (99%), отметил министр.

Кроме того, по республиканской и федеральной программам приведен в порядок 31 объект в сфере экологии и охраны природных ресурсов. За последнюю неделю подрядчики доложили о сдаче двух объектов в Алексеевском и Пестречинском районах

Из четырех программ, касающихся молодежной политики, еще не завершены две. Они предусматривают ремонт детских оздоровительных лагерей и центров психолого-педагогической помощи. Из шести лагерей приведены в порядок пять (недавно были сданы объекты в Казани и Высокогорском районе), строительно-монтажные работы выполнены на 98,4%. Из 15 центров пока не до конца отремонтированы четыре, объем выполнения работ достиг 99% (на этой неделе был сдан центр в Казани).

Две другие программы были завершены за последние две недели. Это капитальный ремонт молодежных центров (последний объект сдан в Лениногорском районе) и ремонт подростковых клубов (программа завершена сдачей объекта в Алексеевском районе), уточнил Айзатуллин.

Из 29 зданий стационарных организаций социального обслуживания по-прежнему продолжается ремонт на объекте в Сабинском районе, выполнено 84% работ. Менее 2% работ остается до завершения ремонта здания мировых судей в Мамадыше.

Помимо этого, из десяти объектов, предусмотренных программой модернизации инженерных сетей, в работе остаются три. Выполнение плана равняется 97%.

Продолжается также капитальный ремонт девяти многоквартирных жилых домов из 753 предусмотренных программой, остальные здания приведены в порядок. Кассовое исполнение программы на сегодня составляет 86%, заметил руководитель Минстроя Татарстана.

Марат Айзатуллин также кратко проинформировал о выполнении национальных проектов (инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным) и государственных программ, реализуемых в рамках работы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Завершены все 114 объектов, предусмотренных десятью федеральными программами.