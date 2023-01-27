Республиканская ветеринарная лаборатория закупит оборудование почти на 20 млн рублей

Республиканская ветеринарная лаборатория планирует в этом году закупить оборудование почти на 20 млн рублей. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии.

«Республиканская ветеринарная лаборатория прошла аккредитацию в национальной системе и в рамках реализации программы закупила оборудование на 15 млн рублей, – рассказал докладчик. – Федеральным центром в рамках реализации проекта “Экспорт продукции АПК” проводится субсидирование части затрат ветеринарных лабораторий на получение аккредитации или ее расширение. Республика тоже участвует в этом проекте».

В Татарстане функционируют 40 ветеринарных лабораторий, из них 39 районных и одна республиканская. За последние годы проведена большая работа по приведению лабораторий в соответствии с требованиями СанПиНа, отметил Хисамутдинов. «Благодаря проведенной работе все лабораторий имеют лицензии. В настоящее время они проходят процедуру получения аккредитации», – добавил он.

По словам начальника управления, в прошлом году ветеринарные лаборатории республики провели более 5 млн исследований.

«Татарстан занимает ведущие позиции среди субъектов РФ по поставкам на российский рынок готовой пищевой продукции. Большинство этих продуктов проходят через ветеринарно-санитарную экспертизу», – подчеркнул докладчик.

В связи с этим управлением ветеринарии принято решение объявить 2023-й Годом ветеринарно-санитарной экспертизы. «У нас будет отдельная программа, и по ней мы будет работать до конца года», – уточнил Хисамутдинов.

В завершение он заметил, что прошлый год был непростым для ветеринарной службы и в целом для российских аграриев. В частности, из-за санкций отечественная ветеринария практически лишилась ряда препаратов, аналогов которым нет в России.

«Но все эти проблемы своевременно решены на федеральном уровне, особых проблем в работе ветеринарной службы не возникло. За короткий срок появились аналоги импортных препаратов, и помог параллельный импорт», – заключил начальник управления.