Республиканская ветеринарная лаборатория получит по нацпроекту субсидии на 19 млн рублей

Республиканская ветеринарная лаборатория в этом году должна получить субсидии в размере 19 млн рублей по национальному проекту «Экспорт продукции АПК». Нацпроект реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, рассказал начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии.

«Национальный проект направлен на поддержку и продвижение экспорта сельскохозяйственной продукции. В рамках программы ветеринарным лабораториям из федерального бюджета субсидируется часть затрат на аккредитацию и расширение ее области», – сообщил докладчик.

Хисамутдинов отметил, что в 2022 году Республиканская ветеринарная лаборатория получила субсидии на сумму около 5 млн рублей, в 2023-м – 10 млн рублей.

«Это значимая поддержка. На полученные средства закупается оборудование, проводится капитальный ремонт, организованы межлабораторные испытания. Республиканская лаборатория имеет аккредитацию на исследования по 101 методике», – подчеркнул начальник управления.

Всего за прошлый год 40 ветеринарных лабораторий, в том числе республиканская, провели более 4,6 млн всех видов исследований.

Хисамутдинов также объявил 2024-й в сфере ветеринарии Годом повышения биологической защиты животноводческих предприятий.

В прошлом году ветеринары выполнили более 530 млн вакцинаций животных и птиц, около 6 млн диагностических исследований.