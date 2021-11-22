Республиканская книга «Память-Хәтер» пополнилась 28-м томом. Об этом сообщает ГБУ РТ «Редакция "Книга Памяти"».

В этом томе представлен дополнительный список уроженцев республики и призванных с территории Татарстана воинов (5324 человек), не вернувшихся с полей сражений, погибших в боях, умерших в госпиталях или в плену, пропавших без вести на огненных дорогах войны.

«В этот том включены фамилии тех, кто по тем или иным причинам не был назван в предыдущих 27 томах, либо считался пропавшим без вести, и обстоятельства их гибели установлены в ходе поиска», — отметили в редакции.