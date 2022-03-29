Республиканская акция «Эковесна-2022» стартует в апреле в Татарстане

Республиканская акция «Эковесна-2022» пройдет с 1 апреля по 31 мая в Татарстане. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Мы ждем всех на „Эковесне-2022“, это традиционный конкурс в рамках санитарно-экологического двухмесячника. В год цифровизации мы идем под лозунгом „Смарт, апрель, май“. „Смарт“ дословно переводится как „умный“, а умный человек — это и активный, и добрый, и талантливый. Приглашаю всех принять участие в акции», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, главная цель акции заключается в выявлении лучших общественных экологических инициатив и активных борцов за чистоту в республике. Акция пройдет в два этапа: районный (с 1 апреля по 13 мая) и республиканский (с 14 мая по 31 мая). По итогам конкурса будут определены победители в номинациях «Лучший детский сад», «Лучшая школа», «Лучшая семья», «Лучший экодвор», «Лучшее предприятие» и «Лучшее муниципальное образование».

«За последние пять лет количество жителей, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях, возросло до 1,2 млн человек, а это каждый третий татарстанец», — отметил Шадриков.

Победители республиканской акции «Эковесна» в награду получат дипломы, ценные призы и подарки.