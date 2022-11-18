Республиканцы в Палате представителей Конгресса предложили провести аудит финпомощи Киеву

Республиканцы в Палате представителей американского Конгресса представили законодательную инициативу, по которой предлагают провести проверку средств, выделяемых Белым домом Киеву. Об этом рассказала член нижней палаты законодательного органа Марджори Тейлор Грин, передает ТАСС.

Группа во главе с Грин представила резолюцию. Они запрашивают предоставить в течение 2 недель документы, касающиеся выделения Штатами средств Украине. Речь идет о финансовой поддержки и военной помощи Киеву, предоставленной при Президенте Джо Байдене.

Грин заявила, что американцы «заслуживают того, чтобы знать, зачем заработанные упорным трудом деньги налогоплательщиков уходят в другую страну, которая не является членом НАТО».