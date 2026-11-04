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Политика 4 ноября 2026 08:58

Республиканцы проиграли промежуточные выборы в Конгресс США

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Республиканцы потерпели поражение на промежуточных выборах в конгресс США, которые прошли 3 ноября. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. По прогнозу телеканала CNN, демократы получат большинство в Палате представителей, а согласно прогнозу агентства Bloomberg, партия также может получить контроль над Сенатом.

Согласно карте агентства, демократы получат 53 мандата в сенате и 207 мест в палате представителей, республиканцы – 41 и 120 соответственно. Сейчас верхнюю и нижнюю палату контролирует Республиканская партия: 53 и 219 мест соответственно.

Президент США Дональд Трамп отказался считать поражение республиканцев своим, поскольку его имени не было в избирательных бюллетенях. По его словам, когда участвуешь в выборах, это совсем другое дело.

При этом американский лидер выразил сожаление в связи с поражением кандидатов от Республиканской партии, назвав его тяжелым для многих достойных республиканцев и настоящих патриотов.

#Дональд Трамп #США #Конгресс США
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