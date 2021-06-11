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Ру Тат
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11 июня 2021  10:55

Республика Тува объявила день траура по депутату Госдумы Ларисе Шойгу

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В связи со смертью депутата Государственной думы от «Единой России» Ларисы Шойгу, сестры министра обороны РФ Сергея Шойгу, на ее родине в Туве 11 июня объявлен траур, сообщает ТАСС. 

В республике будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить все увеселительные мероприятия и передачи.

Ларисе Шойгу было 68 лет. Источник из близкого окружения семьи Шойгу сообщил, что она ушла из жизни после тяжелой и долгой болезни. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о смерти депутата.

#траур
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