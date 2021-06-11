Республика Тува объявила день траура по депутату Госдумы Ларисе Шойгу

В связи со смертью депутата Государственной думы от «Единой России» Ларисы Шойгу, сестры министра обороны РФ Сергея Шойгу, на ее родине в Туве 11 июня объявлен траур, сообщает ТАСС.

В республике будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить все увеселительные мероприятия и передачи.

Ларисе Шойгу было 68 лет. Источник из близкого окружения семьи Шойгу сообщил, что она ушла из жизни после тяжелой и долгой болезни.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о смерти депутата.