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Экономика 21 августа 2024 13:31

Республика Татарстан вошла в тройку лидеров по уровню деловой активности МСБ

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Индекс деловой активности RSBIr Республики Татарстан по итогам второго квартала 2024 года составил 60,4 пункта, существенно превысив общероссийский показатель (56,1 п.п.). Регион занял 2 место в России в территориальном разрезе индекса, расположившись между Ростовской областью и Алтайским краем. Об этом говорят результаты исследования, которое ежеквартально проводит ПСБ совместно с общественной организацией «Опора России».

«Уже второй квартал подряд Татарстан входит в ТОП-3 российских регионов по уровню деловой активности предприятий малого и среднего бизнеса. В первую очередь это связано с высоким уровнем доступности заемного финансирования и благоприятной ситуацией с продажами на фоне роста доходов населения и развития онлайн-каналов сбыта, в том числе на маркетплейсах», — отмечает Руслан Ахатов, региональный директор ПСБ в Республике Татарстан.

Основные тренды

Состояние сбыта

По итогам второго квартала 2024 года компонента «Продажи» осталась в зоне роста — 55,1 пункта, что выше, чем в целом по России (50,9 пункта). Почти половина респондентов (49%) заявили о сохранении объемов продаж на уровне прошлого квартала, 24% — отметили рост выручки. При этом ожидания предпринимателей стали чуть сдержаннее, но все равно остаются оптимистичными: 39% МСП ждут увеличения выручки в ближайшей перспективе и лишь 15% — её сокращения.

Кадровый потенциал

Во втором квартале предприниматели Татарстана несколько умерили кадровую активность на фоне сохраняющегося дефицита специалистов — компонента «Кадры» снизилась на 2,3 п.п. до 57,3 пункта. О расширении в отчетный период заявили только 15% предпринимателей против 22% кварталом ранее. В условиях острой конкуренции за кадры МСП фокусируются на удержании специалистов — 70% опрашиваемых заявили о том, что численность сотрудников осталась без изменений (против 63% кварталом ранее). Кроме того, процессы трансформации экономики поддерживают высокую готовность предпринимателей вкладывать собственные средства в обучение сотрудников.

Доступность финансирования

Компонента «Кредиты» в Республике Татарстан во 2 квартале 2024 года выросла до 64,6 пункта, в то время как в целом по России этот показатель снизился до 58,3 пункта. Несмотря на высокие ставки, спрос на кредиты растет второй квартал подряд. Доля одобрений среди подавших заявку остается очень высокой — 81%, в то время как в среднем по стране всего 66%. За отчетный период в регионе выросла и доля МСП, уже имеющих кредит — до 19% (+4 п.п.), не смогли получить заемные средства по тем или иным причинам только 7% предпринимателей.

Инвестиции в бизнес

Компонента «Инвестиции» по итогам второго квартала 2024 года остается в зоне роста, хотя и несколько сбавила темп — 64,8 пункта (-2,2 п.п.). Доля предпринимателей, нарастивших вложения в отчетном периоде, осталась приблизительно на том же уровне — 34%, а доля сокративших их — выросла до 11% (+5 п.п.). При этом уровень оптимизма у МСП Татарстана все равно остается выше среднероссийского: 40% планируют наращивать вложения в ближайшей перспективе, и лишь 3% — сокращать их.

Справочно: Индекс RSBIr — ежеквартальное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России». Опрашиваются представители МСБ (малый и средний бизнес) из 85 регионов: владельцы и топ-менеджеры более 4500 компаний сегмента МСБ. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 пунктов – снижение. Если индекс остается равен 50 пунктам – на рынке наблюдается стагнация.

#Татарстан #рейтинг
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