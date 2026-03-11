Республика Татарстан в 2025 году стала лидером ПФО по реализации комплекса ГТО

Фото: региональная общественная организация «ГТО» Республики Татарстан

Член Общественной палаты России от Татарстана, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, посол ГТО Ольга Павлова поздравила с 95-летием Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» всех единомышленников и команду региональной общественной организации «ГТО» Республики Татарстан во главе с Эдуардом Ивановым. По ее словам, это большие профессионалы и люди, которые очень любят свою страну.

«Комплекс ГТО был возрожден в РФ по личному указу Владимира Путина. Система ГТО – это символ возрождения спорта в Российской Федерации. Мы помним, какое значение уделяли комплексу ГТО в Советском Союзе и его значимость для начальной военной подготовки молодежи. Наверное, поэтому сегодня знак ГТО расшифровывают не только как „Готов к труду и обороне“, но и как „Горжусь тобой, Отечество“», – заявила в разговоре с «Татар-информом» Ольга Павлова.

По словам общественницы, сегодня делается всё для дальнейшего успешного развития программы ГТО. Существует ряд льгот для тех, кто успешно выполнил нормативы: выпускникам старших классов положены дополнительные баллы по ЕГЭ, уже учащимся в университете или колледже могут начислить повышенную стипендию. Кроме того, на свое усмотрение работодатели могут выписать сотрудникам в качестве поощрения внеплановую премию или предоставить лишний выходной на время подготовки и сдачи норм. Помимо этого, с 2025 года успешно сдавшие ГТО могут претендовать на специальный налоговый вычет.

«Я уже много лет являюсь послом ГТО. Это очень почетная миссия – пропагандировать здоровый образ жизни не только на всевозможных форумах, но и личным примером. После начала СВО Татарстан совершил грандиозный прорыв. Республиканские команды первыми в России начали принимать массово нормативы ГТО и подготовку судейского корпуса на исторических территориях. Работа велась и на прифронтовых территориях, и в красной зоне. Мы действительно подтвердили статус спортивного региона», – выразила уверенность Ольга Павлова.

Кроме того, собеседница агентства напомнила, что подшефным Татарстану городам Лисичанск и Рубежное на Луганщине как лучшим территориям, которые включились в реализацию программы спортивного комплекса, были переданы знамена ГТО.

«В Лисичанске был открыт центр подготовки и тестирования для сдачи нормативов. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне впервые в истории прошли „Гонки ГТО“, в которых участвовали команды всех школ города Лисичанска. Надо понимать, в каких условиях живут там дети, и поэтому то, что там было сделано, – это, конечно, без преувеличения большой подвиг. Впечатляет и число участников с новых территорий, которые сдали комплекс: 714 человек сдавало, 386 сдало на знаки отличия. На базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошли обучение 11 спортивных судей ВФСК „ГТО“ из Луганской народной республики и Запорожской области. В весеннюю сессию Госдумы планируют внести законопроект о включении в комплекс ГТО испытаний по управлению беспилотниками и салкам. Время еще даст оценку этой работе», – резюмировала Ольга Павлова.

По данным региональной общественной организации «ГТО» РТ, по итогам 2025 года Республика Татарстан занимает 7‑е место среди регионов Российской Федерации и является лидером Поволжского федерального округа по числу сдавших нормы ГТО. В системе АИС ГТО число регистраций достигло 1 070 778.

Фото: региональная общественная организация «ГТО» Республики Татарстан.