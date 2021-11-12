Республика Татарстан первой присоединилась к ESG-платформе ВТБ

Фото: пресс-служба Президента РТ

ВТБ и Республика Татарстан будут совместно развивать инициативы в области ESG на базе федеральной ESG-платформы банка. Банк продолжает реализацию программ развития предпринимательства в республике, а уже в следующем году профинансирует закупку медицинского оборудования для больниц региона и поддержит развитие комфортной городской среды.

Соглашение о партнерстве в ESG-сфере 12 ноября подписали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников. Оно предусматривает взаимодействие ВТБ и республики по различным сферам, в том числе финансирование по социальным, экологическим направлениям и развитию комфортной городской среды, организации выпуска региональных «зеленых» облигаций, развитию предпринимательства — цифровизации доступа к банковским и нефинансовым сервисам, а также выработку рекомендаций по улучшению профиля компаний в части устойчивого развития.

Фото: пресс-служба Президент РТ

В рамках реализации ESG-платформы ВТБ продолжает работу по поддержке сферы здравоохранения республики, региональных экологических и образовательных проектов. Совместно с Правительством Татарстана банк реализует конкурс стартапов, созданных в соответствии с принципами устойчивого развития.

«Внедрение стандартов ESG в бизнес-повестке органично совпадает с реализацией национальных проектов в нашей стране, охватывая все сферы экономики, в том числе — малый и средний бизнес. Принципы устойчивого развития реализовываются на практике и в российских регионах. Руководство Татарстана активно реализует программы для улучшения качества жизни населения, развития местного бизнеса и проектов, во многих аспектах уже соответствующих ESG-подходу. ВТБ последовательно интегрирует принципы устойчивого развития в свои бизнес-процессы: мы запустили открытую ESG-платформу и уже внедряем соответствующие продукты и услуги для клиентов. Партнерство с Татарстаном — логичный шаг в масштабировании ESG-принципов на регионы страны», − отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«ВТБ — давний стратегический партнер Республики Татарстан. Сегодня банк успешно реализует совместные проекты с целым рядом республиканских предприятий. Особое внимание ВТБ уделяет работе с малым и средним бизнесом, участвует во всех программах господдержки. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашего сотрудничества, в том числе по внедрению принципов ESG», — подчеркнул Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Президент РТ

ВТБ запустил собственную ESG-платформу в октябре этого года. Она предполагает полностью открытую для партнеров и клиентов банка инфраструктуру для ESG-трансформации, включающую комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления.

Платформа дает возможность клиентам в режиме одного окна получить доступ к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств, которые ВТБ предоставляет населению России. В периметр ESG-платформы включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ.