Республика Татарстан отправила вторую смену детей из Лисичанска и Рубежного в Крым

Татарстан организовал отдых для второй группы детей из Лисичанска и Рубежного в Крыму. 231 ребенок в сопровождении 24 педагогов отправились в молодежный центр «Сэлэт-Ак Барс», расположенный в Форосе.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин лично присутствовал на проводах группы, пожелал школьникам хорошего отдыха и восстановления сил перед началом нового учебного года.

Фото: © «Татар-информ»

Программа пребывания в центре включает проживание на побережье Черного моря, участие в спортивных и развлекательных мероприятиях, а также познавательные экскурсии.

Фото: © «Татар-информ»

«Надеюсь, во время отдыха дети не только добьются спортивных успехов, но и обретут новых друзей, став сплоченной командой под руководством опытных вожатых-тренеров», – прокомментировал Фаниль Аглиуллин.

Фото: © «Татар-информ»

Стоит отметить, что ранее 225 школьников уже вернулись с первой смены в этом центре, где они активно занимались спортом и участвовали в различных мероприятиях. Татарстан, имея богатый опыт в развитии спортивной инфраструктуры, стремится поделиться им с подшефными регионами, организуя подобные поездки и программы для детей.