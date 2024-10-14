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ЛНР и Татарстан 14 октября 2024 12:59

Республика Татарстан доставила помощь молодым семьям Лисичанска

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Республика Татарстан доставила помощь молодым семьям Лисичанска
Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Луганскую Народную Республику с очередной гуманитарной миссией прибыл Депутат Государственного Совета РТ седьмого созыва Эдуард Шарафиев. В этот раз, помимо помощи бойцам, были собраны вещи первой необходимости для молодых семей с детьми: детское питание, подгузники, одежда, игрушки, а также салфетки и другие средства для ухода.

Гуманитарный груз будет распределен между детскими садами, часть вещей передана администрации города Лисичанска для помощи особо нуждающимся семьям.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Эдуард Шарафиев отметил, что помощь Лисичанску и Рубежному оказывается на постоянной основе и формируется с учетом запросов местных жителей и администрации под координацией куратора подшефных городов, вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина.

Участие в сборе гуманитарного груза принимали предприниматели, волонтеры, а также неравнодушные жители республики.

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