Республика Татарстан доставила помощь молодым семьям Лисичанска

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Луганскую Народную Республику с очередной гуманитарной миссией прибыл Депутат Государственного Совета РТ седьмого созыва Эдуард Шарафиев. В этот раз, помимо помощи бойцам, были собраны вещи первой необходимости для молодых семей с детьми: детское питание, подгузники, одежда, игрушки, а также салфетки и другие средства для ухода.

Гуманитарный груз будет распределен между детскими садами, часть вещей передана администрации города Лисичанска для помощи особо нуждающимся семьям.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Эдуард Шарафиев отметил, что помощь Лисичанску и Рубежному оказывается на постоянной основе и формируется с учетом запросов местных жителей и администрации под координацией куратора подшефных городов, вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина.



Участие в сборе гуманитарного груза принимали предприниматели, волонтеры, а также неравнодушные жители республики.