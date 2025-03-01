«Республика под его началом работает с опережением»: 20 фотографий Рустама Минниханова

Сегодня Раис Татарстана отмечает свой 68-й день рождения. Мы отобрали два десятка фотографий, на которых запечатлены самые разные моменты насыщенной жизни Рустама Минниханова - и рабочие (в основном, конечно, они), и праздничные, и даже лирические.





1. Эту фотографию, пожалуй, можно назвать легендарной. Фотограф пресс-службы главы Татарстана Михаил Козловский запечатлел встречу трех на тот момент президентов — Владимира Путина, Рустама Минниханова и первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Поездка российского лидера в Казань в 2012 году. Кадр получился очень теплым и символичным.

Путин не раз подчеркивал, что очень ценит вклад Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова в развитие Татарстана и России в целом. И эта фотография всегда может быть иллюстрацией к словам российского Президента.

2. Рустам Минниханов перед заездом на спортивном грузовике команды «КАМАЗ-мастер». Глава республики много раз садился за руль автомобиля на испытательном полигоне, чтобы протестировать его перед долгими ралли.

Раис серьезно увлекается автоспортом и достиг в этом виде значительных высот. Он участник спортивной команды SK TIMERKHAN. В его копилке спортивных достижений — звание мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта России.

3. Нечаянная встреча ученицы казанской школы №12 имени Марджани и Раиса Татарстана, которая состоялась в конце 2024 года. Рустам Минниханов посетил школу в преддверии 25-летия, ознакомился с организацией учебного процесса, условиями для учеников и, похоже, был очень рад такому приему со стороны одной из младшеклассниц.

Надо отметить, что на фото пресс-службы татарстанский глава при возможности частенько с удовольствием общается с детьми и всегда рад сфотографироваться с юными поклонниками. И приведенный нами кадр лишь один из многих.

4. Май 2018 года и «Казанский марафон». Рустам Минниханов бежит 3-километровую дистанцию, на личном примере доказывая, что Казань — спортивная столица.

Помимо своего увлечения автоспортом, Рустам Минниханов участвует и в других спортивных инициативах, среди которых особое место занимает «Казанский марафон». Этот масштабный забег ежегодно объединяет тысячи участников и зрителей из российских регионов. Рустам Минниханов активно оказывает поддержку марафону на организационном уровне, а в 2018 году сам участвовал в забеге.

5. Казанский саммит БРИКС, встреча гостей, 2024 год. Саммит стал поистине грандиозным событием не только для России, но и всего мира. Встреча лидеров государств, представляющих крупнейшие развивающиеся экономики, подчеркнула важность диалога и сотрудничества в решении глобальных вопросов.

Рустаму Минниханову выпала ответственная дипломатическая миссия — принимать высоких гостей. Именно в рамках этого события появился яркий и запоминающийся термин — «чак-чак дипломатия». Традиционный татарский десерт стал не только символом теплого приема, но и своеобразным инструментом «мягкой силы», помогающим налаживать отношения между странами.

6. Хоровод на чувашском народном празднике Уяв в 2021 году, и Раис в национальной рубашке как его участник.

В Татарстане проживают представители более 173 национальностей, поэтому в республике широко отмечают народные праздники — татарский Сабантуй, русский Каравон, марийский Семык, мордовский Балтай и другие. К ним может присоединиться любой желающий. Такие гулянья проходят все лето. Рустам Минниханов, подчеркивая единство народов на территории республики, часто становится гостем празднеств и участвует в праздничных забавах.

7. 2019 год. Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев на открытии концертного зала имени Ильгама Шакирова.

«Когда Рустам в деле, он, по-моему, ничего другого не замечает, пока все не решит, или не достигнет поставленной цели. Республика под его руководством работает, я бы сказал, с опережением», — так в одном из интервью отзывался первый Президент Татарстана, а ныне Государственный Советник Минтимер Шаймиев о Минниханове. Совместных фотографий Минниханова и Шаймиева «в моменте» много, и каждая из них больше слов говорит о теплых отношениях двух татарстанских политиков-«тяжеловесов».

8. Декабрь 2018 года, международный товарищеский матч между сборными командами ветеранов чешского и татарстанского хоккея. И на льду казанского Дворца спорта один из двух игроков матча, признанных лучшими.

Раис не только тренируется и играет, но и оказывает поддержку хоккейному клубу «Ак Барс», который давно стал одной из визитных карточек Татарстана. «Хоккей — самый любимый вид спорта в нашей республике», — отмечал на одной из встреч с хоккеистами Рустам Минниханов.

9. 24-й федеральный Сабантуй, который прошел в Марий Эл, и соревнования по перетягиванию каната, которыми Раис Татарстана явно наслаждается.

«Сабантуй — это праздник дружбы, здесь нет ни религии, ни конфессии, мы все здесь братья. Спорт, вкусная еда и соревновательный дух — самая главная идея этого праздника», — рассказывал тогда Рустам Минниханов своему коллеге главе Марий Эл Юрию Зайцеву.

10. Послание Раиса Татарстана Госсовету республики, 2019 год.

Ежегодно Рустам Минниханов зачитывает послание Госсовету Татарстана, чтобы подвести промежуточные для республики итоги и поставить задачи правительству на будущее. Также обычно Раис объявляет, чему будет посвящен следующий год. 2025 год стал в Татарстане Годом Защитника Отечества.

11. Рустам Минниханов во главе колонны байкеров, которая проезжает по улицам Казани в рамках Международного мотофестиваля «Два Кремля», приуроченного ко Дню Республики Татарстан.

Мотопробег с некоторых пор проходит ежегодно, и возглавлял его Раис не единожды. Мотофестиваль в столице республики собирается до 1000 участников не только из российских регионов, но и из-за рубежа.

12. Приветствие ветеранов, живущих в поселке Юдино, 2019 год.

Рустам Минниханов в преддверии Дня Победы принял участие в открытии местной Аллеи Славы после реконструкции и пообщался с главными людьми на этом торжестве. Глава Татарстана не раз отмечал, что забота о ветеранах Великой Отечественной войны — одна из основных задач государства в любое время.

13. Глава республики режет лед катка парка «Черное Озеро», 2019 год.

Открытие катка стало буквально восстановлением исторической справедливости. История его начинается в 1894 году, когда в парке открыли фонтан, который зимой превращали в каток. В 1925 году там стали играть в хоккей с мячом, так началась история казанского хоккейного клуба «Динамо». Но со временем каток в любимейшем месте горожан работать перестал. Новую жизнь парку подарила стартовавшая в 2015 году республиканская программа реновации общественных пространств, а каток после многолетнего перерыва вновь заработал в 2017 году.

14. Минниханов приветствует наследного принца Дубая на Международной оборонной выставке IDEX-2025.

Раис Татарстана, возглавляющий Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», считается постоянным российским «связным» со странами ОИС, так как он активно развивает дипломатические и экономические связи с этими государствами.

15. 2023 год, праздник в честь Дня защиты детей и увлекательное соревнования по армрестлингу.

А вот кто победил в схватке — представитель юного поколения татарстанцев или Раис республики — история умалчивает.

16. Концерт, посвященный Дню Защитников Отечества, 2024 год.

Среди приглашенных были Герои России, кавалеры ордена Мужества, те, кто выполнял воинский долг на СВО или был участником боевых действий в разные годы. Рустам Минниханов приветствовал их вместе с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.

17. IX республиканский ифтар на площадке «Казань Экспо», где собрались свыше 11 тыс. мусульман со всего Татарстана, 2023 год.

Рустам Минниханов уже традиционно каждый год присоединяется к самой масштабной для республики вечерней трапезе, важной составляющей месяца Рамазан. Коллективные ифтары проводят для укрепления братских отношений между верующими, а также для передачи знаний тем, кто интересуется исламом и желает приобщиться к соблюдению поста.

18. Встреча Раиса Татарстана с паломниками, приехавшими в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани в воссозданный Собор Казанской иконы Божией Матери, 2023 год.

Воссоздание собора велось республиканским фондом «Возрождение». Работы шли с 2016-го по 2021 год. Было привлечено больше 2 млрд рублей добровольных пожертвований и средств фонда. Собор воссоздан практически в первозданном виде на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря. Освящение его состоялось 21 июля 2021 года.

19. Рустам Минниханов в Иннополисе примеряет шлем виртуальной реальности, 2018 год.

Глава Татарстана даже сыграл в этом гаджете в футбол. На виртуальной футбольной площадке Рустаму Минниханову продемонстрировали возможности высоких скоростей передачи данных, пропускной способности и ультранизкое время задержки в сетях 5G.

20. Раис Татарстана жмет руку юному участнику фестиваля родословных «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез», 2024 год.

Молодой человек — представитель семьи Каримовых из Черемшанского района, которые насчитали в своем генеалогическом древе 10 поколений. «В Год семьи, объявленный Президентом России, особенно важно уделять внимание развитию семейных ценностей, сохранению истории наших семей!» — отметил Рустам Минниханов.

«Татарстан – республика достижений»