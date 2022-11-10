news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
10 ноября 2022  14:23
Лиля Шайхутдинова

Татарстан испытывает нехватку специалистов по работе с инклюзивными объединениями

news_top_970_100

На сегодняшний день в Татарстане не существует программ подготовки специалистов по работе с инклюзивными клубами. Соответственно, в республике не хватает работников культуры, которые обладают такими умениями.

Об этом в своем докладе на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре и науке сообщила первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

«Однако благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова выделены денежные средства на переподготовку и обучение [специалистов по работе с клубными формированиями], где отдельным модулем включено данное направление», — подчеркнула Адгамова.

На сегодняшний день в культурно-досуговых центрах республики работает почти 1,5 тыс. инклюзивных клубных формирований, где занимаются почти 18 тыс. участников.

#Минкультуры РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100