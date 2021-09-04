«Республика им ничего не предлагает»: почему стобалльники уезжают учиться в Москву?

Почему лучшие выпускники школ Казани не остаются в Татарстане? Чем их не устраивают казанские вузы? Каковы шансы, что они вернутся работать в родную республику?

Фото: special.minobrnauki.gov.ru

«Родные уговаривали уехать в Москву»

В этом году в Татарстане 256 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл, 11 из них получили 100 баллов сразу по двум предметам. В прошлом году стобалльников в республике было 239 – на 18 меньше.

Больше всего стобалльников в казанских школах – 125. Кроме того, высший результат показали 34 ученика из Набережных Челнов, 13 – из Альметьевска, 10 детей из Нижнекамского района.

Выпускник лицея № 35 – образовательного центра «Галактика» Приволжского района города Казани Алмаз Вакилов на едином государственном экзамене набрал 294 балла (химия и биология – по 100 баллов, русский язык – 94). В июле Алмаз в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» говорил, что собирается поступать в Казанский государственный медицинский университет. «Хочу стать стоматологом-ортодонтом. Еще в восьмом классе мечтал стать специалистом высокого уровня, попробовать поработать в Америке, стажироваться за рубежом. Я понимал, что надо хорошо учиться, чтобы реализовать эту мечту», – рассказал тогда Алмаз Вакилов.

Алмаз Вакилов Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Но ближе к началу учебного года стало известно, что Алмаз поступил в Московский медико-стоматологический университет.

«В КГМУ по выбранной мной специальности бюджетных мест мало, я не был уверен, что пройду. А мое поступление в Московский медико-стоматологический университет было уже точно. Друзья, родные, знакомые уговаривали меня уехать в Москву. Двоюродный брат моей мамы работает стоматологом в Москве, он тоже сказал, что учиться в Москве будет лучше. Уехать из Казани в Москву тяжело, а вернуться намного легче, сказали мне, и я не смог с этим не согласиться», – поделился Алмаз.

Выпускник IT-лицея КФУ Амир Гарифуллин, набравший 284 балла по трем предметам (по русскому языку и информатике – по 100 баллов, математика – 84 балла), тоже уезжает в столицу, он поступил в Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Вуз он тоже выбрал по совету близких. Однако Амир после завершения учебы планирует вернуться в Казань.

Амир Гарифуллин Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Лучшие ученики на Москве не остановятся»

Почему казанские выпускники с высшими результатами ЕГЭ уезжают учиться в Москву? Жительница Казани Алсу в 2018 году проводила сына, выпускника IT-лицея, в столицу – он тоже поступил в Бауманку. По словам матери, сын целенаправленно шел в этот вуз и даже не стал сдавать документы в другие учебные заведения.

«Как только стали известны результаты экзамена, мой сын, набравший довольно высокие баллы, взял билет на самолет и тут же сдал оригиналы документов в Бауманку. Он еще в 9 классе решил, что уедет в Москву, и выбрал профессию. Ему нужна была специальность, объединяющая медицину, физику, математику и информатику. Такая специальность, которая была нужна сыну, нашлась только в Московском техническом университете имени Баумана.

Он набрал баллы, чтобы поступить именно в этот вуз. Еще во время учебы в школе начал участвовать в организованных университетом олимпиадах. Мне кажется, баллы надо собирать с какой-то целью. «Наберу баллы, потом решу» – такой подход не очень правильный.

Сын не стал сдавать документы в другие места. Но все же я сама настояла на том, чтобы он отнес документы в один из вузов в Казани. Буквально с порога у него спросили баллы. Когда он сказал, вокруг него собрались преподаватели. Все хотели заинтересовать сына, рассказывали о разных проектах. Была возможность участвовать в научных проектах, другие возможности. Не могу сказать, что Казань не пыталась нас привлечь, если бы захотел, сын мог бы и здесь остаться. В казанский вуз его взяли бы с радостью и большую стипендию обещали. Но сын сказал, что даже хорошая стипендия не компенсирует ему те возможности, которых он лишится, если не получит достойное образование в столичном вузе.

Большинство одноклассников сына тоже уехали в Москву. Они все росли со желанием добиться самых высоких результатов. Я даже заметила, что набравшие 99 баллов не радуются, а огорчаются, потому что не получили 100 баллов. Такие дети и на Москве не остановятся. Они мечтают уехать еще дальше, в другие страны, зарабатывать большие деньги», – рассказала Алсу.

Талантливые дети не нужны республике?

Литературовед, доцент КФУ Милеуша Хабутдинова – мама студента Московского физико-технологического института – считает, что в Татарстане вузы не заботятся о привлечении выпускников, а после вуза молодые специалисты не могут найти работу в родной республике.

Милеуша Хабутдинова Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Я отслеживаю, куда поступают наши олимпиадники, и вижу –действительно, в Москву, Санкт-Петербург. Такие самые престижные вузы страны, как Высшая школа экономики в Москве, МФТИ, Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), дают большие возможности, чтобы ребенок в будущем получил хорошую, высокооплачиваемую работу. В Казани, с одной стороны, со школьниками вузы не работают, с другой стороны, студенты не нужны работодателям.

Я это говорю по собственному опыту. Мой сын воспитывался в математическом кружке Русакова. Из 12 сверстников сына в Казани остался учиться лишь один, потому что ему как победителю олимпиад КФУ обещал стипендию.

Сотрудники московских, питерских вузов в течение двух лет держали тесную связь с детьми и родителями. Москва дала победителям всероссийских олимпиад стипендию в 60 тысяч рублей и хорошую перспективу, тесно связанную с работой. Общежитие – всего за 900 рублей в месяц. При поступлении поставили условие: до третьего курса на работу не устраиваться, учиться, набираться знаний. Вуз гарантировал на четвертом курсе детей устроить на перспективную работу. Данные нам обещания вуз выполнил.

Я была в общежитии сына и поразилась, как много там татарских ребят, – целый этаж. В Казани сильные математики, поэтому наши выпускники легко поступают в МФТИ. И меня очень беспокоит вопрос: почему этот потенциал не нужен республике? Эти талантливые ребята ищут работу на стороне, республика им ничего не предлагает. В то же время Татарстан прекрасно находит деньги, чтобы нанять специалистов со стороны, они щедро оплачиваются. Все время жалуются, что у нас нет специалистов. Студент, который учится с моим сыном, – Рамазан Рахматуллин из Казани попал в сборную России и в прошлом году приехал из Японии с золотой медалью. А мы приготовили ему здесь место работы?

Для приезжих специалистов Татарстан всего лишь место, где он заработает какие-то свои деньги, а для наших ребят это родная земля, родная республика. Наши дети вынуждены работать вдалеке от родной республики. Это хоть как-то беспокоит наше государство?

Хоть кто-нибудь из руководителей подходил к казанским ребятам, предлагал вернуться в Татарстан? Мой сын после третьего курса устроился на работу.

Московский вуз тесно связан с промышленностью, они заинтересовывают молодежь серьезной, хорошей зарплатой. Если бы сын учился в Казани, какую бы работу ему предложили? Золотой капитал Татарстана утекает в сторону, а сами мы по всему миру ищем специалистов, чтобы пригласить их сюда.

Я этому не могу дать никакого объяснения. Приезжие специалисты решают судьбу нашей республики. Мы хотели, чтобы наши дети остались в Казани и квартиры купили, но рабочие места с серьезной зарплатой – в Москве. Поэтому казанские дети уезжают», – говорит Милеуша Хабутдинова.

«Вузы должны стараться, чтобы подготовить будущих абитуриентов»

Общественный деятель, бывший директор татарской гимназии № 2 Казани Камария Хамидуллина считает, что в Татарстане «хромает» профориентация детей, идущих на 100 баллов по ЕГЭ.

Камария Хамидуллина Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«У человека есть право выбора, и его стремление реализовать это право естественно. Но, мне кажется, у нас недостаточно активно ведется профессиональная ориентация детей, получающих 100 баллов по одному предмету, 200 баллов по двум предметам. Безусловно, к таким детям нужен особый подход. Вузы должны стараться, проводить разные поощрительные мероприятия для подготовки абитуриентов, привлечения интеллектуалов. Уже в 10-11 классе становится известно, что ученик покажет высокие результаты. Тем же победителям республиканских олимпиад со стороны вузов недостаточно внимания. Такие дети даже не должны думать, куда им поступить.

Если ребенок победил в республиканской олимпиаде, это уже не простой ребенок. Это человек, который пополнит интеллектуальную базу республики. Мы должны приложить все усилия, чтобы оставить его у себя в Татарстане.

Каждый стобалльник – это способный, старательный ученик, который освоил в школе огромную программу. Мы отдаем все силы, чтобы дети в школе получали хорошие знания, воспитание. Если мы самых талантливых учеников не можем оставить в своей республике, то это вызывает большое сожаление.

Таким ученикам надо предлагать хорошие условия обучения, тесно работать с ним и его родителями, показать имеющиеся перспективы. Можно организовать стажировки в той же Москве, Санкт-Петербурге, зарубежных странах.

Речь ведь идет о базе интеллектуальных сил республики. Чтобы Татарстан вести вперед, эту силу надо собрать, принять меры для того, чтобы сохранить ее в самой республике и развивать», – считает Камария Хамидуллина.

«Чтобы, вернувшись, служили процветанию республики»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках августовского совещания работников науки и образования, проходившего в Актаныше, встретился с выпускниками, набравшими 200 баллов по двум предметам в ЕГЭ. Высокие баллы ЕГЭ – это результат большой работы и старания самих учеников, а также их педагогов и родных, подчеркнул Президент.

«Мы очень гордимся вами. Вас можно сравнить с олимпийскими чемпионами. Вы настоящий пример для молодежи», – сказал Рустам Минниханов.

Встреча Рустама Минниханова со стобалльниками Фото: пресс-служба Президента РТ

По словам Президента, перспективы у обладателей высоких баллов большие, потому что каждый вуз в России старается привлечь таких абитуриентов.

«Вы можете выбрать как вуз в Татарстане, так и в других городах России. Мы, в свою очередь, хотим сохранить связь с вами. Если в будущем решите вернуться в Татарстан, мы были бы этому только рады», – сказал Президент республики.

Заместитель председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова привела в пример Наиля Мирсаитова – получив высшее образование в Москве, он вернулся в Казань и сейчас преподает в IT-лицее КФУ. В 2019 году Наиль Мирсаитов стал призером всероссийского конкурса «Учитель года». Его ученики участвуют во всероссийских олимпиадах, среди них есть выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ.

Татьяна Ларионова Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Наиль Мирсаитов счастлив тем, что, получив образование в Москве, работает в Казани. Со столичными знаниями он может творить в родном регионе. Я хотела бы, чтобы Амир, и Алмаз вернулись в Татарстан и в будущем служили благополучию, процветанию республики», – сказала заместитель председателя Госсовета.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин также выразил надежду, что лучшие выпускники в будущем вернутся в Татарстан.

Ильсур Хадиуллин Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Во-первых, очень приятно видеть, что ребята прекрасно говорят на родном языке. Во-вторых, для нас очень важно, чтобы вы, развивая традиции нашей нации, отучившись в Москве, захотели вернуться в республику. Не забывайте о том, где вы жили и где, кем были воспитаны. Если вы, получив знания в другом регионе, вернетесь в Татарстан, это сделает нас всех только богаче», – сказал министр, обращаясь к участникам встречи.

Автор: Рифат Каюмов, www.intertat.tatar, перевод