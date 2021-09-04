«Республика им ничего не предлагает»: почему стобалльники уезжают учиться в Москву?
Почему лучшие выпускники школ Казани не остаются в Татарстане? Чем их не устраивают казанские вузы? Каковы шансы, что они вернутся работать в родную республику?
«Родные уговаривали уехать в Москву»
В этом году в Татарстане 256 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл, 11 из них получили 100 баллов сразу по двум предметам. В прошлом году стобалльников в республике было 239 – на 18 меньше.
Больше всего стобалльников в казанских школах – 125. Кроме того, высший результат показали 34 ученика из Набережных Челнов, 13 – из Альметьевска, 10 детей из Нижнекамского района.
Выпускник лицея № 35 – образовательного центра «Галактика» Приволжского района города Казани Алмаз Вакилов на едином государственном экзамене набрал 294 балла (химия и биология – по 100 баллов, русский язык – 94). В июле Алмаз в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» говорил, что собирается поступать в Казанский государственный медицинский университет. «Хочу стать стоматологом-ортодонтом. Еще в восьмом классе мечтал стать специалистом высокого уровня, попробовать поработать в Америке, стажироваться за рубежом. Я понимал, что надо хорошо учиться, чтобы реализовать эту мечту», – рассказал тогда Алмаз Вакилов.
Но ближе к началу учебного года стало известно, что Алмаз поступил в Московский медико-стоматологический университет.
«В КГМУ по выбранной мной специальности бюджетных мест мало, я не был уверен, что пройду. А мое поступление в Московский медико-стоматологический университет было уже точно. Друзья, родные, знакомые уговаривали меня уехать в Москву. Двоюродный брат моей мамы работает стоматологом в Москве, он тоже сказал, что учиться в Москве будет лучше. Уехать из Казани в Москву тяжело, а вернуться намного легче, сказали мне, и я не смог с этим не согласиться», – поделился Алмаз.
Выпускник IT-лицея КФУ Амир Гарифуллин, набравший 284 балла по трем предметам (по русскому языку и информатике – по 100 баллов, математика – 84 балла), тоже уезжает в столицу, он поступил в Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Вуз он тоже выбрал по совету близких. Однако Амир после завершения учебы планирует вернуться в Казань.
«Лучшие ученики на Москве не остановятся»
Почему казанские выпускники с высшими результатами ЕГЭ уезжают учиться в Москву? Жительница Казани Алсу в 2018 году проводила сына, выпускника IT-лицея, в столицу – он тоже поступил в Бауманку. По словам матери, сын целенаправленно шел в этот вуз и даже не стал сдавать документы в другие учебные заведения.
«Как только стали известны результаты экзамена, мой сын, набравший довольно высокие баллы, взял билет на самолет и тут же сдал оригиналы документов в Бауманку. Он еще в 9 классе решил, что уедет в Москву, и выбрал профессию. Ему нужна была специальность, объединяющая медицину, физику, математику и информатику. Такая специальность, которая была нужна сыну, нашлась только в Московском техническом университете имени Баумана.
Он набрал баллы, чтобы поступить именно в этот вуз. Еще во время учебы в школе начал участвовать в организованных университетом олимпиадах. Мне кажется, баллы надо собирать с какой-то целью. «Наберу баллы, потом решу» – такой подход не очень правильный.
Сын не стал сдавать документы в другие места. Но все же я сама настояла на том, чтобы он отнес документы в один из вузов в Казани. Буквально с порога у него спросили баллы. Когда он сказал, вокруг него собрались преподаватели. Все хотели заинтересовать сына, рассказывали о разных проектах. Была возможность участвовать в научных проектах, другие возможности. Не могу сказать, что Казань не пыталась нас привлечь, если бы захотел, сын мог бы и здесь остаться. В казанский вуз его взяли бы с радостью и большую стипендию обещали. Но сын сказал, что даже хорошая стипендия не компенсирует ему те возможности, которых он лишится, если не получит достойное образование в столичном вузе.
Большинство одноклассников сына тоже уехали в Москву. Они все росли со желанием добиться самых высоких результатов. Я даже заметила, что набравшие 99 баллов не радуются, а огорчаются, потому что не получили 100 баллов. Такие дети и на Москве не остановятся. Они мечтают уехать еще дальше, в другие страны, зарабатывать большие деньги», – рассказала Алсу.
Талантливые дети не нужны республике?
Литературовед, доцент КФУ Милеуша Хабутдинова – мама студента Московского физико-технологического института – считает, что в Татарстане вузы не заботятся о привлечении выпускников, а после вуза молодые специалисты не могут найти работу в родной республике.
«Я отслеживаю, куда поступают наши олимпиадники, и вижу –действительно, в Москву, Санкт-Петербург. Такие самые престижные вузы страны, как Высшая школа экономики в Москве, МФТИ, Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), дают большие возможности, чтобы ребенок в будущем получил хорошую, высокооплачиваемую работу. В Казани, с одной стороны, со школьниками вузы не работают, с другой стороны, студенты не нужны работодателям.
Я это говорю по собственному опыту. Мой сын воспитывался в математическом кружке Русакова. Из 12 сверстников сына в Казани остался учиться лишь один, потому что ему как победителю олимпиад КФУ обещал стипендию.
Сотрудники московских, питерских вузов в течение двух лет держали тесную связь с детьми и родителями. Москва дала победителям всероссийских олимпиад стипендию в 60 тысяч рублей и хорошую перспективу, тесно связанную с работой. Общежитие – всего за 900 рублей в месяц. При поступлении поставили условие: до третьего курса на работу не устраиваться, учиться, набираться знаний. Вуз гарантировал на четвертом курсе детей устроить на перспективную работу. Данные нам обещания вуз выполнил.
Я была в общежитии сына и поразилась, как много там татарских ребят, – целый этаж. В Казани сильные математики, поэтому наши выпускники легко поступают в МФТИ. И меня очень беспокоит вопрос: почему этот потенциал не нужен республике? Эти талантливые ребята ищут работу на стороне, республика им ничего не предлагает. В то же время Татарстан прекрасно находит деньги, чтобы нанять специалистов со стороны, они щедро оплачиваются. Все время жалуются, что у нас нет специалистов. Студент, который учится с моим сыном, – Рамазан Рахматуллин из Казани попал в сборную России и в прошлом году приехал из Японии с золотой медалью. А мы приготовили ему здесь место работы?
Для приезжих специалистов Татарстан всего лишь место, где он заработает какие-то свои деньги, а для наших ребят это родная земля, родная республика. Наши дети вынуждены работать вдалеке от родной республики. Это хоть как-то беспокоит наше государство?
Хоть кто-нибудь из руководителей подходил к казанским ребятам, предлагал вернуться в Татарстан? Мой сын после третьего курса устроился на работу.
Московский вуз тесно связан с промышленностью, они заинтересовывают молодежь серьезной, хорошей зарплатой. Если бы сын учился в Казани, какую бы работу ему предложили? Золотой капитал Татарстана утекает в сторону, а сами мы по всему миру ищем специалистов, чтобы пригласить их сюда.
Я этому не могу дать никакого объяснения. Приезжие специалисты решают судьбу нашей республики. Мы хотели, чтобы наши дети остались в Казани и квартиры купили, но рабочие места с серьезной зарплатой – в Москве. Поэтому казанские дети уезжают», – говорит Милеуша Хабутдинова.
«Вузы должны стараться, чтобы подготовить будущих абитуриентов»
Общественный деятель, бывший директор татарской гимназии № 2 Казани Камария Хамидуллина считает, что в Татарстане «хромает» профориентация детей, идущих на 100 баллов по ЕГЭ.
«У человека есть право выбора, и его стремление реализовать это право естественно. Но, мне кажется, у нас недостаточно активно ведется профессиональная ориентация детей, получающих 100 баллов по одному предмету, 200 баллов по двум предметам. Безусловно, к таким детям нужен особый подход. Вузы должны стараться, проводить разные поощрительные мероприятия для подготовки абитуриентов, привлечения интеллектуалов. Уже в 10-11 классе становится известно, что ученик покажет высокие результаты. Тем же победителям республиканских олимпиад со стороны вузов недостаточно внимания. Такие дети даже не должны думать, куда им поступить.
Если ребенок победил в республиканской олимпиаде, это уже не простой ребенок. Это человек, который пополнит интеллектуальную базу республики. Мы должны приложить все усилия, чтобы оставить его у себя в Татарстане.
Каждый стобалльник – это способный, старательный ученик, который освоил в школе огромную программу. Мы отдаем все силы, чтобы дети в школе получали хорошие знания, воспитание. Если мы самых талантливых учеников не можем оставить в своей республике, то это вызывает большое сожаление.
Таким ученикам надо предлагать хорошие условия обучения, тесно работать с ним и его родителями, показать имеющиеся перспективы. Можно организовать стажировки в той же Москве, Санкт-Петербурге, зарубежных странах.
Речь ведь идет о базе интеллектуальных сил республики. Чтобы Татарстан вести вперед, эту силу надо собрать, принять меры для того, чтобы сохранить ее в самой республике и развивать», – считает Камария Хамидуллина.
«Чтобы, вернувшись, служили процветанию республики»
Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках августовского совещания работников науки и образования, проходившего в Актаныше, встретился с выпускниками, набравшими 200 баллов по двум предметам в ЕГЭ. Высокие баллы ЕГЭ – это результат большой работы и старания самих учеников, а также их педагогов и родных, подчеркнул Президент.
«Мы очень гордимся вами. Вас можно сравнить с олимпийскими чемпионами. Вы настоящий пример для молодежи», – сказал Рустам Минниханов.
По словам Президента, перспективы у обладателей высоких баллов большие, потому что каждый вуз в России старается привлечь таких абитуриентов.
«Вы можете выбрать как вуз в Татарстане, так и в других городах России. Мы, в свою очередь, хотим сохранить связь с вами. Если в будущем решите вернуться в Татарстан, мы были бы этому только рады», – сказал Президент республики.
Заместитель председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова привела в пример Наиля Мирсаитова – получив высшее образование в Москве, он вернулся в Казань и сейчас преподает в IT-лицее КФУ. В 2019 году Наиль Мирсаитов стал призером всероссийского конкурса «Учитель года». Его ученики участвуют во всероссийских олимпиадах, среди них есть выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ.
«Наиль Мирсаитов счастлив тем, что, получив образование в Москве, работает в Казани. Со столичными знаниями он может творить в родном регионе. Я хотела бы, чтобы Амир, и Алмаз вернулись в Татарстан и в будущем служили благополучию, процветанию республики», – сказала заместитель председателя Госсовета.
Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин также выразил надежду, что лучшие выпускники в будущем вернутся в Татарстан.
«Во-первых, очень приятно видеть, что ребята прекрасно говорят на родном языке. Во-вторых, для нас очень важно, чтобы вы, развивая традиции нашей нации, отучившись в Москве, захотели вернуться в республику. Не забывайте о том, где вы жили и где, кем были воспитаны. Если вы, получив знания в другом регионе, вернетесь в Татарстан, это сделает нас всех только богаче», – сказал министр, обращаясь к участникам встречи.
Автор: Рифат Каюмов, www.intertat.tatar, перевод