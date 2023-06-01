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Responsible Statecraft: НАТО подготовила секретный план на случай военного конфликта с РФ
Североатлантический альянс подготовил секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом пишет обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис, передает РИА Новости.
Автор статьи рассказал, что на саммите НАТО, который пройдет 11 и 12 июля в Вильнюсе, предложат одобрить «тысячи страниц секретных военных планов», в которых впервые со времен холодной войны подробно описан сценарий прямого военного столкновения с Россией.
Отмечается, что документ был подготовлен постоянными военными представителями в штаб-квартире альянса в Брюсселе и другими должностными лицами блока — без предварительного изучения законодателями и независимыми экспертами.
В качестве аргумента Дэвис привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который 10 мая заявил о том, что странам альянса нужно быть готовыми к возможному конфликту.
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