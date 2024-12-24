«Решиться помогло благословение родителей»: волонтер «МГ» о том, почему уходит на СВО

Уйти на спецоперацию волонтер «Молодой Гвардии» решил после поездки в подшефный Татарстану Лисичанск с гуманитарной миссией. О том, что двигало молодым человеком, когда он принимал такое решение, и чем будет заниматься на СВО, он рассказал в интервью «Татар-информу».





29-летний активист «Молодой Гвардии Единой России» заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО

Фото: из личного архива героя публикации

«Всеми силами буду стараться не посрамить честь семьи»

29-летний активист «Молодой Гвардии Единой России» заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО в качестве оператора БПЛА. Он рассказал «Татар-информу», что станет бойцом подразделения отдельной бригады беспилотной авиации.

«Подводящей чертой к моему решению отправиться туда стала моя поездка в Лисичанск в составе гуманитарной миссии ‘’Единой России’’. Именно тогда я увидел все своими глазами. Это было очень сложно, но, подумав, я принял взвешенное решение», – рассказал он.

Наш герой – самый обычный гражданин своей страны: не женат, занимается общественной и предпринимательской деятельностью. Казалось бы, человек многого достиг, не нуждается в средствах, планирует семью. Он давно занимается волонтерством, активист со стажем – участвовал в отправке не одного гуманитарного груза.

«Больше всего из моей поездки в Лисичанск мне запомнилась благодарность детей. Когда они узнали, что я представитель Татарстана, они очень обрадовались. Наша республика обеспечивает их всем необходимым и даже путевками в летние лагеря. Это меньшее, что мы можем для них сделать. Мне было очень приятно узнать, что они нам благодарны», – поделился активист.

Фото: из личного архива героя публикации

А еще чашу весов в сторону такого решения склонила память о его предках – в его роду были участники Великой Отечественной войны. Молодогвардеец признается, что чувствует на себе груз ответственности и всеми силами будет стараться не посрамить честь своей семьи.

«Отец благословил сразу – он понял меня как мужчина мужчину»

«Мой прадед воевал в Великой Отечественной войне, был награжден орденами и медалями. Прабабушка была труженицей тыла. Это все стало еще одним из аргументов за подписание контракта. Преемственность поколений», – поделился активист.

И все же, несмотря на твердую уверенность, принять такое решение было нелегко. Просто так оставить свою мирную успешную жизнь и окунуться в тяготы фронтовых будней.

«Мне очень помогло благословение родителей. Сразу, как у меня появилась идея пойти служить, я рассказал им о ней. Мама плакала, конечно, однако позднее смирилась и отпустила. Отец благословил сразу – он понял меня как мужчина мужчину», – рассказал активист.

В ближайшее время предстоит обучение трудному искусству управления полетами БПЛА Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшее время предстоит обучение трудному искусству управления полетами БПЛА. Такое обучение для добровольцев организует подразделение отдельной бригады беспилотной авиации вместе с «Молодой Гвардией Единой России». Вместе же они проводят набор добровольцев в отдельные бригады. В такой бригаде предстоит служить и нашему герою. До сего момента он за ленточкой еще не бывал, признается, что имеет место некоторое волнение, однако не из-за страха перед боем или опасений за свою жизнь.

«Конечно, переживаю. Испытываю тяжесть груза ответственности перед семьей, республикой. Хочу достойно служить, чтобы не подвести своих командиров и товарищей», – рассказал он.

По словам волонтера «Молодой Гвардии», свой поступок он не считает чем-то героическим.

«Не было такого, что в Лисичанске я увидел что-то страшное и пошел мстить. Во мне нет воинственности, злобы. Это просто высокое чувство гражданской ответственности. Я иду работать», – поделился он.

«Планирую построить семью и дальше помогать людям»

Наш герой – человек серьезный, однако ни разу не пессимистичный. Вернувшись с СВО, собирается жениться, создать семью, продолжать заниматься волонтерской деятельностью.

Молодогвардеец признается, что чувствует на себе груз ответственности и всеми силами будет стараться не посрамить честь своей семьи Фото: © «Татар-информ»

«Сейчас сложно загадывать, но да, в планах построить семью и продолжить быть активистом. Мне просто нравится всем этим заниматься, помогать людям», – признался он.

Многие из волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» ушли на СВО добровольцами – сначала ездили на Донбасс в составе гуманитарных миссий, потом приняли решение подписать контракт.

«Это такой понятный инструмент – там есть и образовательная составляющая, и возможности карьерного роста. Я один из тех ребят, которые через выезды в гуманитарные миссии решились отправиться служить. Победа будет за нами», – подытожил он.