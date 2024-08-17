Решить вопросы ЖКХ и строительства: в РТ проводят пикеты по выборам в Госсовет

В Казани и других городах республики проводится пикетная кампания по выборам в Государственный Совет Татарстана. Открыты 70 брендированных палаток: 16 — в столице республики, семь — в Набережных Челнах, три — в Нижнекамске, еще по две — в Альметьевске и Зеленодольске, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Агитаторы рассказывают населению о проекте «Мой депутат», благодаря которому можно задать парламентариям вопрос или направить предложение. Также избирателям рассказывают о предстоящем 8 сентября голосовании, кандидатах. Акция проводится до 6 сентября.

В Казани прошло два пикета. Первая точка расположилась на пересечении улиц Марджани и Татарстан.

«В первую очередь необходимо развивать социальную инфраструктуру рядом с новыми жилыми комплексами и коттеджными поселками, — уверен руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов. — Должны открываться новые больницы, школы и детские сады. Не менее важно вкладывать ресурсы в здравоохранение и образование».

Также в числе вопросов, которым стоит уделить внимание, он назвал поддержку слабозащищенных категорий населения, участников СВО и их семей.

Активист партии «Единая Россия» Станислав Надыршин поделился мнением, что выборы в Госсовет Татарстана станут для жителей республики возможностью определить и поддержать курс развития родного региона.

Еще одно мероприятие состоялось на остановке «Энергоуниверситет». Участие в пикете принял ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

По его мнению, важно уделить внимание развитию сфер жилищно-коммунального хозяйства, строительства.

«Важно, чтобы подрастающее поколение воспитывалась в духе уважения к истории Отечества, было действенной силой, активно участвующей в судьбе страны», — обратился к присутствующим Абдуллазянов.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»