В РТ учли все требования при стройке комплекса по переработке отходов в Тукаевском районе

Сегодня в Тукаевском районе рассмотрели вопрос строительства комплекса по переработке отходов (КПО). На нем планируют размещать, обрабатывать и компостировать отходы. Проект прошел согласование на инвестиционном совете Республики Татарстан.

Услышать мнения экспертов и высказать свои пожелания могут жители пяти населенных пунктов Князевского сельского поселения — это жители деревень Казиле и Чершелы, села Князево, поселка совхоза «Татарстан» и поселка Сосновый Бор.

На встречу с жителями всех населенных пунктов приехали начальник отдела Института пространственного планирования РТ, разработчик проекта правил землепользования и застройки — Владимир Кузнецов, заместитель гендиректора по строительству ООО «Региональный экологический оператор» (РЭО) — Алмаз Зиятдинов, глава Князевского поселения — Ильназ Вилданов. Ведение публичных слушаний было возложено на первого заместителя руководителя исполкома Тукаевского района — Айрата Хабибуллина.

Первой точкой встречи стала деревня Казиле. Здесь проживает более 100 человек. В деревенском клубе на публичных слушаниях интересы односельчан представлял староста деревни Равиль Гареев.

Спикеры рассказали о планируемом комплексе по переработке отходов, о его местонахождении, принципе работы, экологических нюансах, а также о новых рабочих местах для населения. Разработчик проекта правил землепользования и застройки Владимир Кузнецов представил материалы будущей стройки и уточнил, что все технические и экологические требования учтены. Санитарно-защитная зона объекта составит 1 тыс. метров.

«Эта зона не накрывает территорию существующих населенных пунктов и СНТ. Соответственно, экологические требования соблюдены, расстояние от полигона составляет от полутора до 11 километров. Территориальная зона предназначена исключительно для данного объекта. Вид разрешенного использования — под размещение объектов обращения с отходами», — доложил он.

Комплекс будет размещаться в пяти километрах от Набережных Челнов — в Князевском поселении, рядом с СНТ «Лукоморье», поселком Новый, деревней Новые Сарайлы и Сосновый бор. Сюда будут свозить мусор с 11 муниципальных районов.

Под него отводятся 64 гектара, на которых будут осуществлять сортировку 100% входящего потока ТКО. Оператор планирует работать как с ТКО, так и с промышленными отходами, компостировать органику, извлекать вторсырье, передавать его на переработку и захоранивать неликвидный мусор (не более 50% от входящего потока). По мнению переработчиков отходов, региону нужна система полного цикла.

Производство рассчитано на обработку 250 тыс. тонн ТКО и 500 тонн промотходов в год, эксплуатация регламентирована на 25 лет. На практике срок может быть меньше или больше, это зависит от количества завозимых отходов на объект и качества уплотняющей техники.

Сумма вложений — 3,5 млрд рублей. На предприятии создадут 413 рабочих мест, предполагаемая сумма поступлений в бюджет РТ оценивается в 156 млн ежегодно.

Эксплуатировать и обслуживать объект будет РЭО. Оператор заявляет, что создание КПО позволит свести к минимуму нагрузку на полигоны, уменьшить их площадь, максимально перенаправить вторичные материальные ресурсы в производство («экономика замкнутого цикла»). Также поможет решить проблему с несанкционированными свалками и снизить нагрузку на экологическую среду.

В ходе публичных слушаний представитель от жителей деревни Казиле Равиль Гареев отметил, что это действительно должно помочь с решением проблемы несанкционированных свалок и даст возможность для положительных изменений.