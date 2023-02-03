Решить проблемы с водой, дорогами: о чем просят у власти на сходах граждан в Татарстане

В Татарстане продолжаются сходы граждан, где каждый может задать вопросы представителям власти и обсудить перспективы на 2023 год. Какие проблемы чаще всего волнуют сельчан и какие необычные просьбы приходилось слышать главам районов на собраниях, — в материале «Татар-информа».

Михаил Афанасьев: «В каждом населенном пункте есть свои слабые точки, мы их знаем, стараемся максимально проработать»

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

«Люди — это наш главный ресурс, наши советчики и критики»

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в беседе с «Татар-информом» рассказал, что самые актуальные вопросы, которые всегда звучат на собраниях с жителями, это ремонт дорог и строительство социальных объектов.

«В каждом населенном пункте есть свои слабые точки, мы их знаем, стараемся максимально проработать. Но некоторые вопросы требуют индивидуального поэтапного подхода», — отметил собеседник агентства.

Еще один из наболевших вопросов для сельчан — качество воды. На собрании с гражданами в Нижних Вязовых специалисты отчитались, что по программе «Чистая вода» в этом году запланированы монтажные работы по строительству сетей водоснабжения в деревне Протопоповка.

Здесь же обсудили с жителями и необходимость строительства новой школы или пристроя к существующей, необходимого из-за возросшего количества учеников, спортивного зала и бассейна.

Айрат Гиниятов доложил, что в прошлом году в Нижних Вязовых построили врачебную амбулаторию, фельдшерско-акушерский пункт в Большом Ходяшеве, отремонтировали здание администрации Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Глава поселения Айрат Гиниятов доложил, что в прошлом году по федеральным программам в Нижних Вязовых построили врачебную амбулаторию, фельдшерско-акушерский пункт в Большом Ходяшеве, отремонтировали здание администрации.

После обсуждений итогов и планов на 2023 год из зала прозвучала необычная просьба: «Михаил Павлович! Просим Вас пожелать удачи нашей школьной команде по волейболу на предстоящих соревнованиях!».

Михаил Афанасьев пожелал удачи школьникам и поручил начальнику Управления спорта района Динару Нигматуллину купить новую спортивную форму для ребят.

Отдельной повесткой на собраниях в этом году стало проведение специальной военной операции. «На отчетных сессиях мы всегда благодарим наших жителей за участие в акции „Ярдэм Янэшэ — Помощь рядом“ в сборе гуманитарной помощи участникам СВО и мобилизованным землякам. У нас в стороне не остались ни одно село, ни один трудовой коллектив, ни одна семья!» — с гордостью сказал о своих земляках глава района.

«Расскажу случай: осенью, когда началась мобилизация, в соцсетях мне был адресован пост, который врезался в память, — продолжает он. — „Мы сможем прожить без новых дорог, парков и скверов, поездить на старых автобусах, но мы не сможем простить себе, что где-то там, в окопах, наши мужчины без аптечек, спальных мешков и удобной обуви. Просим проконтролировать, чтобы у наших бойцов было все необходимое, а дороги можно и потом, когда все закончится“. Когда люди, отодвинув на второй план вопросы собственного комфорта и просят за бойцов — это пример сплоченности и патриотизма. Это очень ценно».

Алексей Чигаров: «Печки очень востребованы. Для того чтобы ускорить процесс, нам нужен плазморез» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Так, на отчетной сессии в Нурлатском поселении к Михаилу Афанасьеву обратился Алексей Чигаров, который изготавливает многофункциональные печки для бойцов Вооруженных сил РФ, находящихся в зоне специальной военной операции.

«Таким образом мы оказываем поддержку не только нашим ребятам из Татарстана, но и всем бойцам. Печки очень востребованы. Для того чтобы ускорить процесс, нам нужен плазморез», — сказал Алексей.

Михаил Афанасьев поблагодарил Алексея и его команду за труд, патриотизм, сплоченность и дал поручения приобрести всё необходимое в кратчайшие сроки.

Руководитель муниципального образования подчеркнул, что ему важно знать, что интересует жителей и устранять «пробелы» в работе.

«Отчетные сессии, или как их называют по памяти „сходы граждан“, — это, в первую очередь, момент объединения, открытого диалога здесь и сейчас. Мне важно знать, что интересует жителей, где мы недоработали и на что нужно сделать акцент. На отчетных сессиях главы поселений докладывают об итогах работы, и что важно, совместно с жителями мы составляем планы на будущее. Люди — это наш главный ресурс, наши советчики и критики», — отметил собеседник агентства.

Линар Закиров: «На таких встречах жители всегда делятся наболевшими проблемами» Фото: bugulma-tatarstan.ru

«Ни одно из обращений не остается без внимания»

Самый необычный вопрос, который удавалось слышать главе Бугульминского района Линару Закирову, прозвучал от жителей села Петровка. Сельчане попросили восстановить вновь выявленный объект культурного наследия — Усадьбу помещика Дмитриева конца XIX века.

«Вопрос, конечно, пока в работе. Для начала его необходимо включить в реестр объектов культурного наследия», — рассказал «Татар-информу» Закиров.

В Бугульминском районе сходы граждан проходят в каждом сельском поселении Фото: bugulma-tatarstan.ru

В Бугульминском районе сходы граждан проходят в каждом сельском поселении. В январе в районе были организованы 13 встреч, в феврале ожидается еще 5.

«На таких встречах жители всегда делятся наболевшими проблемами. По итогам проведенных сходов, в основном, сельчане просят содействия в ремонте внутрипоселковых дорог, поднимают вопросы несвоевременного вывоза мусора, работы пригородных автобусных маршрутов, проблемы водоснабжения. Ни одно из обращений не остается без внимания», — отметил глава района.

В Спасском сельском поселении на днях не обошлось и без острых моментов. Вопросы сельчан касались несвоевременного вывоза мусора, начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, движения общественного транспорта, бродячих собак.

Алексей Мухалёв среди проблемных вопросов обозначил капитальный ремонт Спасской начальной школы-детского сада и Ефановского сельского клуба Фото: bugulma-tatarstan.ru

Глава поселения Алексей Мухалёв среди проблемных вопросов обозначил капитальный ремонт Спасской начальной школы-детского сада и Ефановского сельского клуба. А также восстановление старинного храма Вознесения Господня, строительство очистных сооружений и ремонт внутрипоселковых дорог.

Несмотря на проблемные вопросы, жизнь на селе кипит. Ярким событием в культурной жизни поселения в 2022-м стало выступление духового оркестра кадетского корпуса и сводного хора гимназии Свято-Алексеевской пустыни Ярославской области. В Ефановке приняли экспедицию по изучению русской традиционной культуры.

Помимо этого, Спасское сельское поселение вошло в новый туристический веломаршрут «Карта сокровищ Бугульминского района», оказавшись первым в списке для посещения туристов.

Глава района Тимур Нагуманов добавил, что для жителей села также актуальны самые обычные вопросы: бытовое обслуживание, замена инженерных коммуникаций, ремонт жилого фонда и дворовых территорий Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

«Мы поможем в части целевого обучения и в институте, чтобы сельчанин сюда вернулся»

Проблема с медперсоналом стала обсуждаемой темой среди жителей Ямашкинского сельского поселения Альметьевского района. Некоторые жаловались на нынешнего врача, принимающего в селе, другие — на отсутствие медсестры. Отвечая на вопросы, главный врач Альметьевской Центральной районной больницы Вера Головина обратила внимание на повсеместность нехватки персонала и подчеркнула возможность кардинального решения проблемы.

Речь идет о том, чтобы на медработника выучился местный житель. «Мы поможем в части целевого обучения и в институте, чтобы он сюда вернулся», — отметила главврач больницы.

В разговоре с «Татар-информом» глава района Тимур Нагуманов добавил, что для жителей села также актуальны самые обычные вопросы: бытовое обслуживание, замена инженерных коммуникаций, ремонт жилого фонда и дворовых территорий.

В этом году в селе Ямаши обновят сельский Дом культуры, который сейчас находится в плачевном состоянии. Из бюджета поселения на ремонт ДК направлено 550 тыс. рублей, остальные средства — около 5 млн рублей — добавят нефтяники по грантовой программе.

«По ремонту Дома культуры — лед тронулся. Действительно, было выделено собственное финансирование из бюджета, также выиграли грант. Таким образом, мы поэтапно, привлекая разные программы, постараемся решить данную проблему», — подчеркнул Нагуманов. Он дал поручение оперативно подключиться службам района для урегулирования вопроса по отоплению Дома культуры.

Рустем Нуриев похвалил местных жителей, отметил, что село образцовое, содержится в идеальной чистоте, а жители активно участвуют в программе самообложения Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

«Любовь жителей к родному селу — вот что чувствует каждый приехавший сюда гость»

В этом году в одном из самых крупных сел Елабужского района — в Мортах благоустроят центральный парк и отремонтируют мост близ знаменитого родника «Бал авыз». Средства в размере 3,1 млн рублей будут выделены из местного бюджета.

На сходе граждан в Мортовском поселении глава района Рустем Нуриев похвалил местных жителей, отметил, что село образцовое, содержится в идеальной чистоте, а жители активно участвуют в программе самообложения и направляют средства на благоустройство. «Любовь жителей к родному селу — вот что чувствует каждый приехавший сюда гость», — заметил он.

Помимо благоустройства, активно здесь развивается и сельское хозяйство. По программе развития семейных животноводческих ферм КФХ Ахметзянова будет запущена ферма на 350 голов дойного стада: уже закуплено 200 племенных нетелей, задействовано одно помещение комплекса из двух.

Второе по равнозначности поселение в Елабужском районе — Танайское. Его жители озвучили несколько актуальных проблем, среди которых самовыгул домашних животных, малое количество автобусных остановок. Все вопросы были поставлены на контроль.

В Большееловском сельском поселении небольшое количество жителей, но по словам главы поселения Александра Машанова, здесь нескучная жизнь Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

В Большееловском сельском поселении небольшое количество жителей, но по словам главы поселения Александра Машанова, здесь нескучная жизнь. Сами жители стараются сделать все, чтобы разнообразить свои будни.

В прошлом году сельчане занимались благоустройством храма, находящегося в селе. Активное участие жители села принимают в благоустройстве своих придомовых территорий и субботниках, благодаря чему село преобразилось, появились цветники.

«Обратная связь между органами власти и жителями района — для нас это непременное условие эффективной работы», — сказал «Татар-информу» глава района Рустем Нуриев.

Жители Сосновского сельского поселения в Нижнекамском районе попросили руководство открыть автолавку, а также провести интернет и обратить внимание на состояние дорог Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

«Важным моментом обозначили организацию работы автолавок»

Жители Сосновского сельского поселения в Нижнекамском районе попросили руководство открыть автолавку, а также провести интернет и обратить внимание на состояние дорог. Замруководителя исполкома района по сельскому хозяйству Альфред Нигматзянов оценил мероприятие как «плодотворное» и «насыщенное».

«Жители здесь активные, с позитивной жизненной позицией. Обсудили строительство здания детского сада, проведение интернета, вопросы водоснабжения, состояние дорог. Важным моментом для себя обозначили организацию работы автолавок, что решит проблему обеспечения сельчан товарами первой необходимости», — сообщил Нигматзянов.

Еще на один сход граждане и представители власти собрались в Шереметьевском сельском поселении. Участники обсудили проблемные моменты — оказание медицинской помощи, вопросы водоснабжения и теплоснабжения, ремонт дорог.

Собрание граждан прошло и в Шингальчинском сельском поселении. Здесь поднимались вопросы по самообложению, использованию паевых земель, благоустройству, водоснабжению, дорожному хозяйству, работе социальных учреждений.

Программа схода включала концертные номера. Местный фольклорный ансамбль «Умырзая» представил театральную постановку. Таким образом, сельчане дали старт проведению в поселении Года национальных культур и традиций, которым в республике объявлен 2023 год.

Рамиль Муллин отметил, что только в тесном сотрудничестве с местными жителями можно добиваться решения насущных задач и строить планы развития территории Фото: e-nkama.ru

В беседе с «Татар-информом» глава муниципального образования Рамиль Муллин отметил, что только в тесном сотрудничестве с местными жителями можно добиваться решения насущных задач и строить планы развития территории.

«Озвученные задачи должны становится вектором развития, в котором мы должны двигаться, если хотим улучшить жизнь населения, — отметил собеседник агентства. — Сегодня мы видим всё возрастающий уровень социальной активности общества, гражданских институтов, которое требует открытости органов власти. Без обратной связи, учета мнений и настроений наших жителей трудно рассчитывать на эффективность управления. Нижнекамцами востребованы такие форматы общения».

В Мамадышском районе продолжаются сельские сходы - традиционные для этого времени встречи руководства района с жителями 128 его населенных пунктов Фото: mamadysh.tatarstan.ru

«Пенсионеры Мамадышского района вместо повышения пенсий просят интернет»

Глава района Анатолий Иванов признается, что несколько лет тому назад температура на сельских сходах была выше — люди перебивали друг друга, стараясь быть услышанными.

Сегодня разговоры двух сторон дружелюбные и конструктивные, кроме проблем обсуждаются позитивные изменения, сельчане выступают не только с замечаниями, но и со словами благодарности.

«Во время собраний сельские клубы полные, они нужны жителям, их никто не приводит за руку. Причем, вопросов звучит все меньше, так как во встречах принимают участие все руководство района, – отделы спорта, культуры, образования… Обязательно приезжают представители Пенсионного фонда. После их информации у жителей практически не остается вопросов», — поделился с «Татар-информом» руководитель муниципального образования.

В Мамадышском районе сходы пройдут в 128 населенных пунктах. Актуальными всегда остаются вопросы дорог. «Район очень протяжённый, вмиг отремонтировать или построить новые дороги невозможно, местный бюджет эту проблему не решит. В летнее время возникает проблема водоснабжения», — отметил он.

Одна из популярных тем на собраниях — тема паевых земель. А самый неожиданный вопрос главе района поступил от пенсионерки одной из деревень о хорошем сигнале для интернета.

«Если несколько лет назад главным запросом от пожилых сельчан была пенсия и ее повышение, то в этом году пенсионеры хотят качественный сигнал. Это и удивляет, и радует одновременно», — говорит Анатолий Иванов.

Помимо этого, в день схода проводятся патриотические уроки. Одним из ведущих такого мероприятия стал участник спецоперации из села Куюк Ерыкса, который получил осколочное ранение и вернулся после лечения домой Фото: пресс-служба администрации Мамадышского района РТ

Также в этом году во время сельских сходов глава района посещает дома мобилизованных граждан, разговаривает с родственниками, женами. Помимо этого, в день схода проводятся патриотические уроки. Одним из ведущих такого мероприятия стал участник спецоперации из села Куюк Ерыкса, который получил осколочное ранение и вернулся после лечения домой.

Фанзиль — борец, спортсмен. Ему всего 20 лет, на спецоперацию он пошел в июле 2022 года по контракту. За время нахождения в родном селе он встречался с местными школьниками в Куюк-Ерыксинской СОШ.

Недавно Фанзиля вновь проводили на службу. Он ушел со словами: «У меня очень хороший командир, настоящие друзья. Несмотря на состояние здоровья, я не могу сидеть дома. Я возвращаюсь на защиту Родины!»

«Тема спецоперации и все, что с ней связано, — одна из основных для сельчан. Люди не говорят о каких-то материальных благах и комфорте, они хотят мира и спокойствия» Фото: пресс-служба администрации Мамадышского района РТ

«Тема спецоперации и все, что с ней связано, — одна из основных для сельчан. Люди не говорят о каких-то материальных благах и комфорте, они хотят мира и спокойствия. Иногда на сельских сходах чувствуется напряжение. Люди переживают не за себя, беспокоятся за родных, соседей. Все хотят мира, скорейшего завершения спецоперации, победы. В неё жители Мамадышского района верят искренне», — резюмировал глава.

Сходы граждан по месту жительства и собрания в трудовых коллективах позволяют людям задать наболевшие вопросы, высказать пожелания и претензии. На встречах обсуждают проблемы уличного освещения, состояния дорог, безопасности, развития общественных пространств.

Фото на анонсе: e-nkama.ru