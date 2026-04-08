«Решили вопрос за несколько дней». Кудашов рассказал, как договорился с «Автомобилистом»

Новый главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов рассказал, как получил предложение возглавить екатеринбургский клуб.

«Как появился вариант с "Автомобилистом" и кто его предложил? Поступил, как это обычно бывает, звонок от руководства клуба. Долго не размышлял, всё получилось достаточно быстро, договорились и решили вопрос за несколько дней», — поделился специалист с «Чемпионатом».

Кудашов также поблагодарил новый клуб за доверие. «Пользуясь случаем, хотел бы выразить огромную благодарность всему екатеринбургскому клубу, что в нём доверились мне и обратили на меня внимание. Горд стать частью "Автомобилиста" и работать в этой системе», — заявил он.

Говоря о двухлетнем контракте, тренер отметил, что это обоюдное желание и решение обеих сторон. Ранее Кудашов с 2021 по конец 2025 года возглавлял московское «Динамо». Специалист сменил в «Автомобилисте» Николая Заварухина, покинувшего клуб после вылета в первом раунде плей-офф. Перед новым тренером стоит задача улучшить результаты команды.