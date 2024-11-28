«Решили перестраховаться»: участок М-12 в Татарстане полностью готов к зиме

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Татарстанский участок трассы М-12, протяженностью 145 км полностью готов к зиме. Об этом рассказал директор казанского филиала компании «Российские автомобильные дороги» Александр Умеренков во время пресс-тура на одну из баз предприятия, расположенных вдоль дороги.

«Подготовка дорожной техники уже завершена. Также подготовлены противогололедные реагенты, как чистые так и комбинированные», - рассказал он.

Умеренков отметил, что после прошлогодних снегопадов на 80 км скоростной трассы установлены дополнительные снегозадерживающие щиты и сетки.

Что касается реагентов, то их заготовлено 14 тыс. тонн: 6 тыс. тонн чистых хлоридов и 8 тыс. тонн комбинированного реагента.

«Мы решили перестраховаться и дополнително обязали подрядчиков приобрести технику. Также у нас есть неснижаемый запас реагентов, который подрядчик обязан пополнять, если он расходуется быстрее нормы», - поделился спикер.

Для оперативного реагирования, все участки дороги постоянно мониторятся аварийными комиссарами, дорожными мастерами, водителями снегоуборочной техники и общественного транспорта. Кроме того, обычные водители также могут сообщить о проблемах на дороге в телеграмм-канале организации или по телефону.

Всего в зимний период на трассе будут работать 45 единиц техники: комбинированные дорожные машины со скоростными отвалами, роторные снегоочистители, уборояная техника на базе МТЗ для многофункциональных зон, также служба дорожных мастеров, для случаев где нужен ручной труд.

Вдоль трассы расположились три производственные базы, на которых распределена вся техника и реагенты. Расстояние между этими базами – около 50 км. То есть чтобы добраться до проблемного участка, технике придется проехать только 25 км. Все базы расположены в логистических узлах, что позволяет без проблем выехать в нужную сторону дороги.

Отдельное внимание Умеренков обратил на службу аварийных комиссаров, которая оперативно выезжает к водителям, если у них произошла авария или вышел из строя авто. Основная задача этой службы обозначить место аварии для избежания других столкновений, помощь в мелком ремонте или заправке транспорта и вызов спецслужб при необходимости. Глава филиала отметил, что за 2024 год аварийные комиссары отработали около 2 тыс. заявок.