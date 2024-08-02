«Угрожали пырнуть ножом, били»: казанцев судят за ограбление инвалида и его квартиры

В Приволжском суде Казани прошло слушание дела в отношении троих местных жителей – Павла Арефьева, Дениса Ямбулатова и Рамиля Галимуллина. Следствие полагает, что мужчины совершили ограбление квартиры в Приволжском районе Казани, в котором проживали трое парней, в том числе инвалид.

Исходя из обвинительного заключения и показаний потерпевших, мужчины украли два пакета с книгами, флакон духов, внешний аккумулятор Power Bank, мобильный телефон, зарядный провод к нему, мужской интимный набор, водный пистолет, два комплекта постельного белья, набор отверток, часы с позолотой и порядка 17 тысяч рублей.

Павел Арефьев, Денис Ямбулатов, Рамиль Галимуллин Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня двое подсудимых признались в совершении ограбления. Однако третий, по словам свидетелей, был наименее активным участником преступления и отказался признать свою вину. Он сказал, что не уверен в своих действиях и почти ничего не помнит. Кроме того, подсудимые признались, что жильцы квартиры не разрешили им забрать Power Bank стоимостью 500 рублей.

Отвечая на вопрос суда о том, почему фигуранты решили поменять показания и признаться в содеянном спустя год судебного разбирательства, они сослались на проблемы с памятью.

Один из фигурантов дела, в свою очередь, передал через сотрудников следственного изолятора письменное признание или явку с повинной. Подсудимый не совсем уверен в точной формулировке, но твердо убежден в том, что участвовал в ограблении.

«Написал явку с повинной. Решил, что отпираться бесполезно. Передал справку о болезни и эту квитанцию. На первом допросе мы все сидели и спали», – рассказал Павел Арефьев.

Павел Арефьев, Денис Ямбулатов, Рамиль Галимуллин Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодняшнее судебное заседание стало первым, на котором присутствовали потерпевшие. Также сегодня был проведен их допрос.

По имеющейся информации, обвиняемые возместили материальный ущерб и частично компенсировали моральный. Сумма возмещения составила 10 тысяч рублей из назначенных 150 тысяч.

Инцидент произошел около года назад. Четверо незнакомцев стали стучать в дверь квартиры в Приволжском районе, где проживали трое молодых людей, один из которых страдает редким заболеванием – буллезным эпидермолизом. Известно, что в связи с этим заболеванием парень состоял на учете в фонде «Дети-бабочки», попечителем которого выступает известный актер Данила Козловский.

Согласно показаниям потерпевших, первым стук в дверь услышал молодой человек с инвалидностью. Когда дверь открыли, в квартиру сразу же вошел крупный мужчина, предположительно Павел Арефьев. Затем в квартиру проник Денис Ямбулатов, который, по словам свидетелей, вел себя неадекватно и говорил неразборчиво. Далее в квартиру вошел Рамиль Галимуллин, который, по мнению свидетелей, был самым спокойным из всех. Последним в квартиру проник неизвестный, которого до сих пор не удалось найти.

После этого последовали угрозы с применением насилия. Жильцов квартиры начали бить, угрожали ножом и предметом, похожим на шило. Молодого человека с диагнозом буллезный эпидермолиз настойчиво пытались заставить встать на ноги. Важно отметить, что при данном заболевании кожа на ногах становится настолько чувствительной, что даже обычная ходьба может привести к образованию кровавых мозолей, вздутий и пузырей.

«Он предлагал пырнуть меня в бедро в целях профилактики», – рассказал один из потерпевших.

После этого преступники покинули квартиру, захватив с собой перечисленные ранее предметы. Спустя два часа после инцидента, полицейские обнаружили троих подозреваемых – Павла Арефьева, Дениса Ямбулатова и Рамиля Галимуллина – на остановке недалеко от места ограбления. По словам потерпевших, они были в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемые были помещены в следственный изолятор, откуда Арефьев связался с одним из потерпевших, попросив его изменить показания. Однако показания остались неизменными, и теперь уголовное дело плавно приближается к завершению.