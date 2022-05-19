Решетников: в России сформирован запас прочности для трансформации экономики и ее роста

Экономика России имеет собственный запас прочности, а также возможности для ее развития. Об этом на XIII международном экономическом саммите «KazanSummit 2022» сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников.

«Наша страна давно живет в условиях санкций. Но внутренний рынок и внешние экономические связи научились адаптироваться под меняющиеся обстоятельства. Ситуация на валютном и финансовом рынке стабилизировалась. Не произошло сокращения производства и врывного роста безработицы. Инфляция снизилась до уровня 2,9%. Вслед за инфляцией снижается ключевая ставка. Восстанавливается кредитование за счет государственных программ. Укрепляется курс национальной валюты», – отметил он.

По его словам, сейчас российская экономика свою показала устойчивость. «В стране сформирован запас прочности для дальнейшей трансформации экономики и ее роста. Накоплены экономический потенциал и объем инвестиций. Сформирован резерв в фонде национального благосостояния. Мы готовы продолжать уже начатые проекты и запускать новые», – заключил он.