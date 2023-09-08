Решетников: Торговля России и Китая в 2023 году достигнет 200 млрд долларов

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Торговый оборот России и Китая в этом году может достигнуть 200 млрд долларов. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании форума «РОСТКИ».

«Расширение сотрудничества — это в первую очередь вопросы развития торговли. У нас последние два года торговля росла на треть ежегодно. И за семь месяцев этого года рост более 30%. Это говорит о том, что мы действительно цифру в 200 млрд долларов взаимной торговли в этом году достигнем и превысим», — сказал глава Минэкономразвития.

Важно, по его мнению, что происходит не только количественный, но и качественный рост торговли России и Китая. Растут взаимные поставки более сложной продукции. «Многие российские предприятия переориентируются на поставщиков из Китая и встраиваются в производственные цепочки китайских компаний. И это создает большой потенциал для дальнейшего роста торговли», — подчеркнул спикер.

Кроме того, он отметил рост торговли в национальных валютах: в 2021 году на нее приходилось 25%, а сейчас — почти 90%. Кроме того, 80% трансграничной торговли России приходится на поставки из Китая.

Министр добавил, что в рамках работы российско-китайской инвестиционной комиссии реализуются 79 крупных проектов более чем на 160 млрд долларов.

У России и Китая есть опыт сотрудничества в области атомной энергетики, большие возможности в производстве оборудования для нефтепереработки, нефтегазохимии, IT, а также в выпуске беспилотных летательных средств, продолжил он.

«Нам следует дальше развивать договорную базу в сфере защиты и поощрения капиталовложений. Для инвестиций и торговли нужна трансграничная инфраструктура. Это тоже точка роста», — обратился к участникам форума Решетников.

Он также предложил более активно использовать потенциал Северного морского пути как наиболее краткого маршрута из Европы в Азию.

«Развитая инфраструктура — это еще и рост туризма. С 1 августа запущена электронная виза для 55 стран. Только за август ею воспользовались более 15 тыс. граждан Китая», — заявил глава Минэкономразвития.

По его словам, партнерские отношения России и Китая сейчас выходят на новый уровень. «В марте лидеры наших стран определили стратегические приоритеты сотрудничества и тем самым задали новые темпы работы, интенсифицировали контакты на всех уровнях», — констатировал Решетников.

Он заметил, что Татарстан уже давно эффективно сотрудничает с Китаем в самых разных сферах от энергетики, автомобильной промышленности, производства бытовой техники до АПК, информационных и телекоммуникационных технологий. «Форум „РОСТКИ“ — это отличная возможность для укрепления связей и запуска новых проектов», — заключил спикер.