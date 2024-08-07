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Экономика 7 августа 2024 15:37

Решетников попросил Путина продлить действие нулевого НДС для отелей

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников предложил продлить действие нулевого НДС для отелей. Об этом сообщает ТАСС.

«Единственное, что мы бы попросили, у нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились. Поэтому мы бы здесь просили <...> продлить обнуление до 2030 года», — сказал министр на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами федерального Правительства.

Ранее сообщалось, что на встрече с Кабмином глава государства обсудил ситуацию в Курской области – регион за прошедшие сутки подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины.

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