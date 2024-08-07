Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Решетников попросил Путина продлить действие нулевого НДС для отелей
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников предложил продлить действие нулевого НДС для отелей. Об этом сообщает ТАСС.
«Единственное, что мы бы попросили, у нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились. Поэтому мы бы здесь просили <...> продлить обнуление до 2030 года», — сказал министр на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами федерального Правительства.
Ранее сообщалось, что на встрече с Кабмином глава государства обсудил ситуацию в Курской области – регион за прошедшие сутки подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»