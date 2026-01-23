Решетников: Нужно переходить к формированию мощных отраслевых центров

Повышение производительности труда – один из ключевых факторов долгосрочного роста экономики и одно из важнейших структурных изменений в экономике. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время визита на Казанский авиационный завод.

«Президент России Владимир Путин поручил за 6 лет повысить производительность труда минимум на 20%. Нужно, чтобы мы от общих подходов и предприятий перешли к формированию мощных отраслевых центров компетенций», – отметил Решетников.

Он подчеркнул, что за последние шесть лет была создана определенная культура в этом вопросе, которая служит фундаментом для нынешнего проекта.

«КАЗ очень хороший пример, где подходы к бережливому производству и выстраиванию процессов наложились на инвестиционный период. Эти два потока позволяют существенно сэкономить объем инвестиций, ускориться и выйти на нужные результаты. В ряде случаев мы понимаем, что сколько бы мы не выделили средств, если не вложить голову, то результата мы не получим», – заявил министр.

Он добавил, что важным элементом повышения производительности труда будет так называемый сквозной поток. Иными словами, когда повышение производительности труда затрагивает не только одно предприятие, но и всех производителей деталей и компонентов для этого предприятия.