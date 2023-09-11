Решетников назвал Казань в числе городов, из-за которых иностранцы могут полюбить Россию

Иностранные туристы могут полюбить Россию, увидев Москву, Казань и ряд других городов и достопримечательностей страны. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«<…> чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно сделать простое действие: нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали. Потому что те, кто к нам приезжает, наши коллеги из Юго-Восточной Азии, побывав один раз в Москве, Петербурге, Казани, на Байкале, на Дальнем Востоке, <…> открывают для себя абсолютно новую реальность», — заметил федеральный министр (цитата по РБК).

Решетников также сообщил, что в РФ могут отменить визы для граждан ряда стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии (в том числе Бахрейна, Малайзии, Омана и Саудовской Аравии).

Объем въездного туризма в России резко сократился после начала специальной военной операции на Украине. Согласно данным Пограничной службы ФСБ РФ, за 2022 год с туристическими целями страну посетили 200,1 тыс. иностранных граждан — примерно в 25,5 раза меньше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.