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Решетников назвал Казань в числе городов, из-за которых иностранцы могут полюбить Россию
Иностранные туристы могут полюбить Россию, увидев Москву, Казань и ряд других городов и достопримечательностей страны. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
«<…> чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно сделать простое действие: нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали. Потому что те, кто к нам приезжает, наши коллеги из Юго-Восточной Азии, побывав один раз в Москве, Петербурге, Казани, на Байкале, на Дальнем Востоке, <…> открывают для себя абсолютно новую реальность», — заметил федеральный министр (цитата по РБК).
Решетников также сообщил, что в РФ могут отменить визы для граждан ряда стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии (в том числе Бахрейна, Малайзии, Омана и Саудовской Аравии).
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