Решетников – Минниханову: «Вы умеете выстраивать долгосрочные отношения на благо страны»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников высоко оценил роль Раиса Татарстана Рустама Минниханова в социально-экономическом развитии республики и ее взаимодействии с федеральным центром. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировали во время заседания итоговой коллегии Минэкономики Татарстана в Казани.



«Рустам Нургалиевич, во многом, конечно, это все благодаря вам, вашей энергии, вашим профессиональным качествам, вашим человеческим качествам. Вы действительно умеете выстраивать такие долгосрочные отношения, долгосрочные партнерства на благо республики, а на самом деле – на благо страны», – обратился Решетников к Минниханову.

По словам федерального министра, достигнутые результаты во многом стали возможны благодаря работе сильной управленческой команды Татарстана. Министр подчеркнул, что за видимыми итогами стоит «гигантский труд» специалистов по самым разным направлениям.

Глава Минэкономразвития отметил умение региона эффективно включаться в федеральные программы, а также конструктивно влиять на их формирование.

«Республика очень грамотно работает с федеральным уровнем, встраивается в федеральные программы, влияет на федеральные программы, делает это конструктивно. Вы не боитесь критиковать, не боитесь предлагать новые решения», – отметил Решетников.