Решетников: Крепкий рубль создаст проблемы для российской экономики

Дальнейшее укрепление курса рубля может сказаться на российской экономике негативно, так как основной источник роста российской валюты — это слабый спрос на кредитование. Такое мнение озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

«Формируется вот этот новый пакет вызовов для экономики. В первую очередь крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился. И он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров», — считает министр.

Источником крепкого курса Решетников назвал слабый спрос в экономике, в том числе в кредитовании. На этом фоне в ведомстве ожидают максимального снижения ключевой ставки от Центробанка.

Инфляция и спад ВВП в России по итогам года могут оказаться ниже последних прогнозов, добавил глава ведомства. Сейчас рост цен ожидается на уровне 17,8%, падение ВВП — на отметке в 7,8%.

После начала спецоперации рубль сильно обвалился: по данным ЦБ, за доллар давали более 120 рублей, за евро — почти 133 рубля. Затем курс нацвалюты укрепился более чем в два раза: доллар упал до 57 рублей, евро — до 59 рублей.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.