Решетников допустил, что рост ВВП России за 2023 год может оказаться в районе 4%

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Итоговый рост ВВП России за прошлый год может составить около 4%. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал на совещании с членами Правительства, которое провел Президент Владимир Путин.

«Первую оценку роста экономики за 23-й год мы ожидаем в середине февраля на уровне 3,5% год к году, как мы в общем в конце года уже и оценивали. Но сейчас оцениваем на уровне 3,5%. Но если масштаб последующих уточнений будет сопоставим с предыдущими годами, а по нашим оценкам он точно будет не меньше, то итоговая оценка роста может составить в районе 4%», – доложил Решетников.

В начале встречи Президент отметил, что накануне с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным обсудил экономические результаты за 2023-й.

«Михаил Владимирович считает, что показатель роста ВВП, о котором мы сейчас говорим 3,5%, он на самом деле при более тщательном подсчете может оказаться и чуть повыше», – сказал глава государства.