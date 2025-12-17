news_header_top
Общество 17 декабря 2025 09:23

Решение ВС по «делу Долиной» включат в обзор практики по сделкам с недвижимостью

Верховный суд России готовит обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием сделок с недвижимостью. Работу ведут сразу три коллегии – по гражданским, административным делам и по экономическим спорам. Соответствующее поручение дал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, говорится в официальном телеграм-канале суда.

В будущий обзор включат и решение, принятое накануне, которое окончательно подтвердило право Полины Лурье на квартиру в центре Москвы. Жилье было приобретено у певицы Ларисы Долиной, а спор вокруг сделки дошел до высшей судебной инстанции.

Напомним, накануне коллегия Верховного суда РФ огласила свой вердикт и отменила решения нижестоящих инстанций по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, отмечается в официальном канале Верховного суда в Max.

«Ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно», – указано в публикации.

