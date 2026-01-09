Решение вопроса о Гренландии вряд ли пойдет по мягкому сценарию, заявил Пушков

Решение вопроса о будущем Гренландии вряд ли пойдет по мягкому сценарию. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Комментируя интервью президента США Дональда Трампа газете The New York Times, сенатор отметил, что американского лидера не устраивает ни один вариант будущего Гренландии, кроме перехода под контроль США.

Пушков напомнил, что Трамп предложил Европе «приспособиться», а угрозу распада НАТО в случае ухудшения евроатлантических отношений назвал несущественной, заявив, что без США альянс вообще не имеет смысла.

«Т. о. вряд ли решение вопроса о Гренландии пойдет по мягкому сценарию. Как минимум, это будет принуждение Дании к "продаже" полуострова», – написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Сенатор указал, что европейские страны теперь призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые «почему-то выпали у них из сознания, когда они вместе с США начали отдирать Косово от Сербии».