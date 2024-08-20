Решение Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения для ОЭЗ «Алабуга»

В рамках проекта у заказчика реализовано более 3 000 рабочих мест VDI от Termidesk, из которых около 1 000 специализированы для приложений BiM-проектирования и игровых симуляций. Технологический стек дает возможность современному предприятию централизованно управлять виртуальными машинами и их 3D-графическими ресурсами.

Москва, 09 августа 2024 года — особенности современного ландшафта российского рынка информационных технологий на фоне массового исхода иностранных производителей оборудования и ПО заставляют отечественных игроков прибегать к различного рода новшествам, находить нетривиальные способы решения насущных задач. В большей степени это актуально для таких технологически ёмких проектов, как работа с «тяжелой» 3D-графикой на современных предприятиях. В условиях, когда нужно не только устоять под напором современных вызовов, но и доказать свои лидерские позиции, российские компании используют самые современные подходы.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» столкнулась с задачей обеспечения производительной работы ресурсоемкого программного продукта для BIM-проектирования. Для ее реализации было необходимо найти, адаптировать и внедрить отечественное VDI-решение, способное обеспечить высокий уровень комфорта работы с конструкторским ПО и не уступающее по производительности ведущим мировым аналогам. Таким решением стало Termidesk VDI от российского производителя «Увеон — облачные технологии», входящего в «Группу Астра».

Совместно с другими российскими разработчиками была предложена комплексная интеграция с протоколом доставки Loudplay и платформой виртуализации zVirt производства Orion soft. В рамках проекта в ОЭЗ «Алабуга» было внедрено более 3 000 рабочих мест VDI от Termidesk, около 1 000 из которых специализированы под работу с 3D-графикой. Все составляющие программного решения являются российскими разработками, входят в «Реестр российского ПО» Минцифры России и имеют локальную техническую поддержку.

Для работы с 3D-моделями особенно важна отказоустойчивость, производительность, адаптивность и способность протокола доставки работать с каналами разной пропускной способности. Интеграция с протоколом доставки Loudplay позволила существенно улучшить пользовательский опыт пользователей в реализованном проекте.

Объединение технологий VDI и vGPU помогает решить задачу виртуализации 3D-графики: разделения графических ресурсов между несколькими виртуальными машинами или пользователями. Современные технологии дают возможность использовать один физический графический процессор для нескольких задач, снижая затраты на оборудование и обеспечивая масштабируемость в целом. Виртуализация 3D-графики позволяет предоставлять мощные графические ресурсы удаленно, обеспечивая выполнение сложных проектировочных задач даже на малопроизводительных рабочих станциях. Termidesk VDI облегчает реализацию проектов виртуализации графических ресурсов (vGPU) за счет централизованного управления ими, упрощает настройку, обновление и поддержку ПО.

«В рамках реализации проекта по построению ЦОД мы развернули несколько тысяч рабочих мест VDI, несмотря на то что пуско-наладочные работы ведутся по сей день мы всё же считаем, внедрение оказалось успешным благодаря активной поддержке со стороны российских разработчиков ПО и системного интегратора. Мы на собственном опыте убедились, что альтернатива ушедшим с нашего рынка крупным производителям ПО работает и в крупных проектах», — комментирует Артём Кузнецов, старший архитектор ИТ-инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга».

«Для нас значимым фактом стал выбор продукта Termidesk для решения ежедневных корпоративных задач в ОЭЗ «Алабуга». Мы не останавливаемся в развитии собственного решения по доставке пользователям виртуальных рабочих столов и приложений, постоянно совершенствуемся как в плане нового функционала, так и в плане производительности в целом. Виртуализация серверных графических ресурсов и доставка их пользователям – технологически емкая задача, однозначно востребованная на нашем рынке. Мы готовы помогать нашим клиентам решать ее оптимальным способом», — подчеркивает Денис Мухин, директор по развитию бизнеса «Увеон — облачные технологии».

«Проект в Алабуге подтверждает, что количество пользователей с высокими требованиями к качеству передаваемой графики в ежедневной работе растет год от года. Мы рады, что можем предоставлять российским заказчикам высокое качество благодаря нашему протокола доставки, аппробированному на тысячах пользователей в многолетней опытной эксплуатации», – отметил Сергей Панферов, генеральный директор ООО “ЛП Технологии.

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