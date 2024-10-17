Решение разрешить Украине ударить вглубь России уже приняли, считает Ганчев

Решение разрешить Украине ударить вглубь России дальнобойным оружием НАТО уже приняли. Такое предположение высказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он отметил, что на официальном уровне об этом еще не говорили, но, по его мнению, западные власти уже разрабатывают механизмы поставки «натовского» вооружения, цитирует спикера РИА «Новости».

Ганчев добавил, что русский народ, конечно, отличается колосальным терпением, но, если это терпение «лопнет», то ответит Россия быстро и молниеносно.

Ранее Президент России Владимир Путин говорил, что решение стран НАТО разрешить ударить Украине вглубь РФ, означает их прямое вовлечение в данный конфликт. А если это так, то Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых ей угроз, подчеркнул российский лидер.