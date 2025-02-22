Решение покинуть российский рынок стоило западным брендам порядка $14 млрд

Общие потери крупных западных компаний, покинувших российский рынок, составили порядка $13,6 млрд. Наиболее ощутимые убытки понесли организации, работавшие в сфере алкогольно-табачной продукции и фастфуда. Об этом сообщает РИА Новости по результатам анализа финансовых отчетов.

Так, British American Tobacco списала $1,15 млрд, а McDonald’s – $1,2 млрд из-за обесценения активов, связанных с передачей российского бизнеса. Датский пивоваренный концерн Carlsberg зафиксировал одно из самых крупных списаний в размере $7,6 млрд, а Heineken потерял $324 млн. Потери Yum Brands (KFC) составили порядка $4 млн, а Starbucks – $20 млн.

Среди других компаний, понесших значительные убытки, также производитель йогуртов Danone ($757,7 млн), поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков Coca-Cola ($195,4 млн) и изготовитель сухих завтраков Kellogg’s ($112 млн).

Потери понесли и производители бытовой техники. Например, капитал Electrolux снизился на $35 млн, Whirlpool – на $333 млн, а Bosch – на $290 млн.

В сфере розничной торговли Uniqlo зафиксировала убыток в размере $158,36 млн, H&M – $73,7 млн, а Inditex (Zara) – $227,6 млн.

Автомобильный гигант Ford потерял $158 млн, а General Motors – $657 млн. Платежные системы Visa и Mastercard понесли убытки в размере 35 и 30 миллионов долларов соответственно, а IT-гигант Microsoft – $126 млн.