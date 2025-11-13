news_header_top
Происшествия 13 ноября 2025 13:52

Решение об изъятии имущества семьи экс-ректора КАИ Алибаева вступило в силу

Верховный суд РТ оставил без изменений решение об изъятии в доход государства имущества и взыскании денежных средств на сумму свыше 33 млн рублей с семьи экс-ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Иск в суд подала прокуратура РТ, указав, что расходы Тимура Алибаева и его супруги Лиры Алибаевой –начальницы отдела в Управлении Федерального казначейства по РТ – не соответствовали их доходам. В сентябре 2024 года Вахитовский райсуд Казани удовлетворил требования надзорного органа. Ответчики, не согласившись с решением, обжаловали его.

Проверка показала: у семьи оказались три квартиры в Казани и более 24 млн рублей, переведенных на счета в Турции. Чтобы скрыть имущество, квартиры оформили на мать супруги Алибева. Позже собственность перешла по наследству.

Таким образом, решение суда по иску прокурора Татарстана Альберта Суяргулова об обращении в доход государства имущества и взыскании денежных средств на сумму свыше 33 млн рублей с семьи Алибаевых вступило в силу.

#КНИТУ-КАИ #Прокуратура #конфисковали имущество
