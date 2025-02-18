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На главную ТИ-Спорт 18 февраля 2025 13:39

Решение об игре сборных России и Уругвая будет принято в конце недели

Решение об игре сборных России и Уругвая будет принято в конце недели
Фото: rfs.ru

Решение о проведении товарищеской игры сборных России и Уругвая будет принято к концу недели.Об этом сообщил президент Футбольной ассоциации Уругвая (AUF) Игнасио Алонсо. Он сообщил, что игра состоится в ноябре нынешнего года.

«Игра с Россией должна пройти в ноябрьскую паузу этого года. Пока сделка не закрыта, на этой неделе мы примем решение. По месту проведения мы выбираем разные варианты. Этот матч может пройти как в России, так и в одной из азиатских стран. К концу недели надеемся решить этот вопрос», – заявил Алонсо.

Напомним, в предыдущих матчах сборная России разгромила сборную Брунея со счетом 11:00 и сборную Сирии (4:0).

#сборная России по футболу
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