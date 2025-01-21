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Решение о признании безработным члена семьи участника СВО в РТ будут принимать за три дня
В Татарстане процесс признания члена семьи участника специальной военной операции, который находится в поиске работы, безработным будет занимать не более трех дней. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
«Принятие решения о признании члена семьи, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным в случае невозможности предоставления ему подходящей работы осуществляется органами службы занятости не позднее трех дней со дня подачи им заявления о предоставлении меры государственной поддержки по содействию в поиске подходящей работы», – говорится в документе.
Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством срок принятия решения о признании заявителя безработным составляет не более одиннадцати дней с момента подачи запроса. Согласно постановлению Кабмина РТ этот срок был значительно сокращен для членов семей участников СВО.
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