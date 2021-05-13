Решение о формате проведения последнего звонка и выпускных вечеров примут регионы

Окончательное решение по определению формата проведения последнего звонка и выпускных вечеров примут власти субъектов Федерации. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«Многих в конце учебного года волнует, как будут организованы последние звонки и выпускные вечера. Мы рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести их в традиционном формате. Но, безусловно, окончательное решение будет за регионом», — сказал глава Минпросвещения.

Кравцов отметил, что Роспотребнадзор смягчил ограничения и Минпросвещения в плановом режиме совместно с другими министерствами и ведомствами готовит 35 тыс. учреждений для летнего отдыха 6 млн детей.