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Ру Тат
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13 мая 2021  19:00
Надежда Гордеева

Решение о формате проведения последнего звонка и выпускных вечеров примут регионы

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Окончательное решение по определению формата проведения последнего звонка и выпускных вечеров примут власти субъектов Федерации. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«Многих в конце учебного года волнует, как будут организованы последние звонки и выпускные вечера. Мы рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести их в традиционном формате. Но, безусловно, окончательное решение будет за регионом», — сказал глава Минпросвещения.

Кравцов отметил, что Роспотребнадзор смягчил ограничения и Минпросвещения в плановом режиме совместно с другими министерствами и ведомствами готовит 35 тыс. учреждений для летнего отдыха 6 млн детей. 

последний звонок выпускной вечер сергей кравцов
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