Решали доли секунд: «Татнефть» провела Нефтяную Олимпиаду

Конкурс профмастерства среди молодых работников «Татнефти» — одна из основных частей программы Дня нефтяника. В этом году она прошла в 52-й раз. По традиции Рустам Минниханов и другие гости праздника понаблюдали за участниками на каждой площадке. За право называться лучшим боролись представители 21 специальности, пишет газета «Нефтяные вести».

15 секунд на подъем штанги

Открывая состязания, Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал конкурс самым лучшим в стране, а руководитель «Татнефти» Наиль Маганов — одной из важнейших традиций нефтяного края.

«И хотя сегодня труд нефтяников не такой тяжелый физически, как полвека назад, нефтяное дело по-прежнему требует высокого профессионализма и постоянного саморазвития», — подчеркнул Маганов.

Сразу после церемонии открытия начались соревнования бригад ПРС. Накала страстей хватило бы запустить мощнейшую электростанцию: переживали за участников даже те, кто их не знал лично.

Вот дана команда к старту, операторы нажимают кнопки секундомеров и белые мачты полетели вверх. Первой поднялась у джалильцев, им вторили елховцы, и тут медлить нельзя ни секунды — они слишком быстро сменяют друг друга на табло. Как, собственно, и руки операторов при выполнении задания: монтаж гидравлического ключа ГКШ, отворот СУСГ и подъем полированного штока, укладка его на приемные мостки.

Производство спуска и подъема штанг — вот тут необходимо поднапрячься и применить гидравлический ключ. Скорость неимоверная — у кого-то ушло всего 20 секунд на подъем штанги, у ямашцев — и того меньше, 15 секунд! Но техника безопасности при этом должна быть на первом месте. Задание считается выполненным с момента подъема всех штанг и закрытия скважины полированным штоком с СУСГ. Уложен блок, останавливается секундомер. Настала горячая пора для экспертов — нужно учесть все и определить победителя.

«Сальник уронил, сальник справа!»

Эстафету переняли добытчики. Со всех концов только и слышалось: «Юра, Давай! Поднажми!» Иногда летели и подсказки: «Сальник уронил, Саня, сальник справа!»

На площадке, действительно, после выступления должен остаться идеальный порядок — скидок на состязательный характер момента не делается никому.

Практический конкурс разделился на два этапа: первый — замена прокладки фланцевого соединения, и затем без остановки идет замена пробоотборника, второй — замена сальника СУСГ, и затем — манометра. Причем перед стартом члены жюри тщательно проверяют экипировку и инструменты участников — они должны быть обязательно таковыми, чтобы не высекали искры и соответствовали требованиям промбезопасности.

«Участвую в конкурсе в седьмой раз. Был перерыв, так как занимал первое место, — поделился тот самый Юрий Астафеев из НГДУ «Альметьевнефть», за которого так переживали болельщики. — Очень надеюсь на победу!»

Кстати, у него на выполнение всех заданий ушло всего чуть более 30 секунд. Разве такое возможно? Возможно — доказано в «Татнефти»!

Спуск в скважину трех свечей и наворот квадрата

Буровые вахты начали соревноваться еще до официального открытия. В конкурсе профмастерства участвовали буровики «Татбурнефти», «Гольфстрима» и Управления по бурению и ремонту скважин. Пять вахт из пяти бригад. Участники должны были качественно и в хорошем темпе продемонстрировать выполнение стандартных операций: наворот долота, спуск в скважину трех свечей, наворот квадрата, спуск до определенной отметки, и вся процедура в обратном порядке.

Каждой вахте отводилось 20 минут. Перед стартом небольшая разминка — подготовка, проверка оборудования, пробный спуск-подъем, затем включается секундомер. Гудит буровая, снуют рабочие, на табло бегут минуты и секунды, зрители стоят, подняв головы. Внимательно наблюдают за происходящим и члены жюри. В первую очередь обращают внимание на строгое соблюдение правил промбезопасности и правильную эксплуатацию оборудования. Прежде чем попасть на практический этап конкурса, бригады сдали экзамен по технике безопасности, пожарной безопасности и оказанию первой помощи. Эти баллы войдут в итоговую оценку выступлений. Победителем станет та вахта, у которой лучший результат по теории, которая выполнила практическое задание за наиболее короткое время и заработала наименьшее количество штрафных очков.

Закрытие задвижек по секундомерам

Ярко, сноровисто и на хорошей скорости провели свой конкурс операторы по ППД. Соревновались девять звеньев, в каждом по два человека. Задание — заменить штуцер и обратный клапан.

Звучит команда «Начали!», секундомеры запущены, команды молниеносно приступают к закрытию задвижек. Сначала надо одновременно закрыть штуцерную и секущую задвижки, стравить остаточное давление, извлечь штуцер из задвижки, заменить на другой и закрыть спускное отверстие. Все это проделывается на такой большой скорости, что за руками трудно уследить. И болельщики подбадривают весьма активно: «Давай-давай!»

Доходит очередь до обратного клапана — путем разбора фланцевого соединения он снимается, фиксируется на рабочем столе и устанавливается обратно, с последующим сбором обвязки. В завершение закрывается спускник нагнетательной арматуры и полностью открываются задвижки.

«Это наши основные рабочие операции, но все равно соревноваться сложно. Основная задача — не допустить ошибок», — рассказал «Нефтяным вестям» оператор ППД из «Джалильнефти» Ильшат Хуснутдинов.

Джалильцы уложились в 1 минуту 22 секунды. Но время не единственный критерий. Главное — допущенные нарушения, а их в перечне около десятка, так что в итоге первоначальное время может увеличиться вдвое. Но звенья ППД свое дело знают на отлично, и неточностей было совсем немного.

«Ребята знали, что проиграть нельзя»

В конкурсе среди бригад КРС командам из четырех человек предстояло провести монтаж и демонтаж спайдера с промежуточным спускоподъемом трех НКТ и проверкой успешности посадки пакера. Максимальную слаженность, четкость действий и, как результат, наилучшее время (6 мин. 39 сек.) показала здесь бригада подразделения «УБРС» общества «Татнефть-Актив» под руководством мастера Ирека Сафина. Учитывая тот факт, что за выступлением бригад пристально наблюдало руководство республики и Компании, а также сотни зрителей, надо отдать должное этим парням за выдержку и крепкие нервы.

«У нас подобрался очень опытный состав, ребята были сильно замотивированы — знали, что проиграть нельзя, ведь за плечами столько стараний, труда и тренировок. Большую роль сыграл правильный психологический настрой. Отрадно, что ребята свою работу сделали на одном дыхании, без единой ошибки. Да и Аллах был на нашей стороне, поэтому у нас все получилось, мы очень рады!» — признался мастер бригады.

«Долгих восемь лет я шел к этому успеху»

Незаурядных физических сил, предельной концентрации внимания и отточенности движений требует от участников стенд с секущей задвижкой и фильтром внушительных размеров на участке, где соревнуются смены по подготовке нефти. Именно такие качества проявили ребята из «Лениногорскнефти» Раиль Салаватов и Александр Николаев. Практическое задание они выполнили вторыми, но отличные теоретические знания позволили им стать лучшими.

Даже глядя со стороны, можно понять, сколько сил прикладывают эти ребята, «играючи» вращая в две руки штурвальный ключ, какую сноровку проявляют при отвороте и завороте полутора десятков гаек на фланцевом соединении. Чувствуется всеобщее восхищение и уважение к их работе, когда болельщики, срывая голоса, поддерживают дуэты подготовщиков.

«Долгих восемь лет я шел к этому успеху, — признается Раиль. — За это время поменял трех напарников, пять раз пробивался на практическую часть конкурса, но победил именно с Александром, с которым и начинал».

«Я очень рад, что удалось выиграть, ведь это так престижно. Безусловно, нам помогли удача и правильная подготовка, а также тактика, которой мы придерживались. Но рассказывать не будем — это наш секрет», — добавил Александр с улыбкой.

«Умение держать ключи и быстро принимать решения»

На площадке конкурса работников нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса от крепких, сильных и статных как на подбор машинистов технологических насосов, компрессоров, компрессорных и насосных установок невозможно было отвезти глаз. Настолько слаженными, продуманными и четкими были их действия.

За право быть лучшими боролись пять команд из ЕНПУ, «Тольяттикаучука», «ТАНЕКО», УТНГП. В каждой команде — два работника. Задания конкурса состояли из трех модулей, включающих одну теоретическую и две практических части. Необходимо было перейти безопасно с рабочего насоса на резервный, не теряя расхода перекачиваемой жидкости, насос остановить, отсечь, заменить прокладку на фланцевом соединении, после этого насос заполнить и повторно запустить.

«Конкурс помогает развиваться, дает возможность общения с коллегами из других предприятий «Татнефти», обмена опытом. В нашей работе важно быть командой и понимать ответственность за свои действия, осознавать, что от тебя зависит все производство», — отметил Максим Пудовкин из «Тольяттикаучука».

«Три года работаю, впервые участвую в конкурсе, — поделился представитель «ТАНЕКО» Дмитрий Ныров. — Чтобы справиться со всеми заданиями без ошибок, нужно иметь определенные навыки — умение держать ключи в руках, быстро принимать решения. Для нашей профессии важны целеустремленность, готовность изучать новое оборудование, не стоять на месте и идти вперед!»

Монтаж проводов рессорной вязкой - красиво и надежно

Электромонтеры по ремонту и монтажу воздушных линий, по традиции, соревнуются, находясь на приличной высоте — им нужно взобраться на десятиметровую опору. Самое главное условие — безопасность выполнения работ, поэтому первым делом — проверка отсутствия напряжения и наложение переносного заземления. Участники конкурса, а нынче это работники предприятий «Татнефть-Энергосбыт» и «ТаграС-ЭнергоСервис», об этом не забывают ни на секунду, ведь в реальных условиях безопасность работы — гарантия жизни.

Даже несведущему в делах «электрических» человеку приятно смотреть, как участники конкурса филигранно монтируют штыревые изоляторы и крепят провода рессорной вязкой на настрого выверенном расстоянии друг от друга. Получается довольно красиво и, главное, — надежно.

Ильнур Латыпов, работник Елховского электроцеха «Татнефть-Энергосбыт», за плечами которого восемь лет работы по профессии, в третий раз участвует в конкурсе, но именно в этот раз он смог превзойти всех:

«Работа для меня — все! Я и не предполагал, что стану электромонтером, но сейчас не представляю себя в иной сфере. Долго готовился к конкурсу, настроил себя как надо, поэтому все получилось как надо».

Приготовить кофе и заменить раздаточный кран

Конкурс операторов АЗС — один из самых эстетичных на нефтяной олимпиаде. Для конкурсантов строят макет заправки в фирменных цветах Компании, привозят настоящее оборудование и свежую выпечку. От операторов требуется за пять минут совершить множество действий: принять заказ клиента, налить топливо, приготовить кофе и треугольники, все это правильно упаковать и пожелать автолюбителю хорошего дня.

Разумеется, действовать столь стремительно в процессе настоящей работы не требуется. Тем не менее, как неоднократно признавались участники, на заправках порой бывают ситуации, когда нужно действовать предельно быстро, чтобы все без исключения гости уезжали не только с хорошим топливом, но и таким же настроением.

Не менее интересно прошло еще одно состязание лучших работников РСС «Татнефти» — слесарей по ремонту топливо-раздаточной колонки. Если операторы АЗС всегда на виду, то слесари — практически бойцы невидимого фронта, которые обеспечивают корректную и безопасную работу сложного оборудования.

Им за 10 минут предстояло заменить раздаточный кран и разрывную муфту ТРК (именно ту, которая не позволяет вывести из строя колонку, если клиент случайно забудет пистолет в баке).

Молодые парни, которые собрались со всех филиалов сети АЗС Компании, под ободряющие возгласы коллег и зрителей лихо работали с инструментами, не забывая о технике безопасности.

Проверить холку и вычистить круп

Впервые выступили на конкурсе профмастерства коневоды. Наконец, жители нефтяного региона смогли не только посмотреть за состязаниями спортивных лошадей, но и за тем, как работники «Татнефти» готовят их к выступлениям и тренировкам.

В финал, преодолев теоретический отбор, попали пять молодых коневодов. Им предстояло провести седловку лошади. Коневод обязательно облачается в рабочую форму и надевает на голову защитный шлем. Затем участник проверяет холку и бока лошади на предмет царапин и припухлостей, далее вычищает голову и круп.

Отметим, что правильная седловка — это не только гарантия безопасности лошади, но и всадника, который будет с ней работать.

После подготовительного этапа коневод устанавливает на спину животного вальтрап. Это специальное покрывало из натуральных материалов, которое защищает от потертостей и повреждений. Затем участник кладет собранное седло и регулирует подпругу. И, наконец, одевает уздечку и застегивает ремень.

Помимо этого, перед зрителями предстали лучшие воспитанники школ компании «Татнефть», которые преодолели несколько конкурных маршрутов на радость взрослым и детям.

Реанимация в режиме онлайн

В финал конкурса среди медработников среднего звена вышли пять участниц. Они должны были провести экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови, надеть и снять противочумной костюм, а также выполнить сердечно-легочную реанимацию на роботе-тренажере. Зрители могли отслеживать на экране частоту сердечных сокращений, пульс, электрокардиограмму, которые изменялись под влиянием действий медсестер.

«Конкурсантки прошли очень жесткий отбор, в финал прошли только лучшие, они показали отличные результаты, — рассказал эксперт конкурса Ильшат Галлямов, замдиректора азнакаевского филиала «ЦПК-Татнефть». — Практические навыки, продемонстрированные здесь, являются базовыми, это основа работы медперсонала. Такие конкурсы мотивируют не только участников, но и всех сотрудников».

Лучшей стала Марина Асилгараева, медсестраанестезист медсанчасти «Татнефти» и г. Альметьевск.

«Я очень рада своей победе. Мы каждый день упорно готовились, старались. Радует, что мои знания и навыки были так высоко оценены экспертами», — призналась «Нефтяным вестям» победительница.

Блюдо с тремя соусами за 50 минут

Профессиональные повара Компании вновь выступили на главной площадке нефтяной Олимпиады. Кудесникам столовых «Татнефти» предстояло выполнить домашнее задание, украсив самую сладкую ягоду сентября — арбуз, а также не менее популярную осеннюю культуру — тыкву. А в основной части конкурса повара открывали так называемый черный ящик и узнавали набор продуктов. Из них за 50 минут нужно было приготовить блюда с тремя разными соусами, которые раскрывали бы блюдо по-новому.

Зрителей было много, ведь процесс превращения обычных, казалось бы, продуктов, в произведение кулинарного искусства — это всегда некое таинство и волшебство. Надо сказать, конкурсанты продемонстрировали все свое мастерство. На готовых блюдах лежали приготовленные по-разному кусочки мяса, разнообразные гарниры и уникальные соусы. Естественно, в процессе приготовления участники должны были безукоризненно соблюсти все правила технологии приготовления и гигиенические нормативы.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»