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Экономика
9 сентября 2022  14:52

Решали доли секунд: «Татнефть» провела Нефтяную Олимпиаду

Конкурс профмастерства среди молодых работников «Татнефти» — одна из основных частей программы Дня нефтяника. В этом году она прошла в 52-й раз. По традиции Рустам Минниханов и другие гости праздника понаблюдали за участниками на каждой площадке. За право называться лучшим боролись представители 21 специальности, пишет газета «Нефтяные вести».

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Решали доли секунд: «Татнефть» провела Нефтяную Олимпиаду

15 секунд на подъем штанги

Открывая состязания, Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал конкурс самым лучшим в стране, а руководитель «Татнефти» Наиль Маганов — одной из важнейших традиций нефтяного края.

«И хотя сегодня труд нефтяников не такой тяжелый физически, как полвека назад, нефтяное дело по-прежнему требует высокого профессионализма и постоянного саморазвития», — подчеркнул Маганов.  

Сразу после церемонии открытия начались соревнования бригад ПРС. Накала страстей хватило бы запустить мощнейшую электростанцию: переживали за участников даже те, кто их не знал лично.

Вот дана команда к старту, операторы нажимают кнопки секундомеров и белые мачты полетели вверх. Первой поднялась у джалильцев, им вторили елховцы, и тут медлить нельзя ни секунды — они слишком быстро сменяют друг друга на табло. Как, собственно, и руки операторов при выполнении задания: монтаж гидравлического ключа ГКШ, отворот СУСГ и подъем полированного штока, укладка его на приемные мостки.

Производство спуска и подъема штанг — вот тут необходимо поднапрячься и применить гидравлический ключ. Скорость неимоверная — у кого-то ушло всего 20 секунд на подъем штанги, у ямашцев — и того меньше, 15 секунд! Но техника безопасности при этом должна быть на первом месте. Задание считается выполненным с момента подъема всех штанг и закрытия скважины полированным штоком с СУСГ. Уложен блок, останавливается секундомер. Настала горячая пора для экспертов — нужно учесть все и определить победителя.

«Сальник уронил, сальник справа!»

Эстафету переняли добытчики. Со всех концов только и слышалось: «Юра, Давай! Поднажми!» Иногда летели и подсказки: «Сальник уронил, Саня, сальник справа!»

На площадке, действительно, после выступления должен остаться идеальный порядок — скидок на состязательный характер момента не делается никому.

Практический конкурс разделился на два этапа: первый — замена прокладки фланцевого соединения, и затем без остановки идет замена пробоотборника, второй — замена сальника СУСГ, и затем — манометра. Причем перед стартом члены жюри тщательно проверяют экипировку и инструменты участников — они должны быть обязательно таковыми, чтобы не высекали искры и соответствовали требованиям промбезопасности.

«Участвую в конкурсе в седьмой раз. Был перерыв, так как занимал первое место, — поделился тот самый Юрий Астафеев из НГДУ «Альметьевнефть», за которого так переживали болельщики. — Очень надеюсь на победу!»

Кстати, у него на выполнение всех заданий ушло всего чуть более 30 секунд. Разве такое возможно? Возможно — доказано в «Татнефти»!

Спуск в скважину трех свечей и наворот квадрата

Буровые вахты начали соревноваться еще до официального открытия. В конкурсе профмастерства участвовали буровики «Татбурнефти», «Гольфстрима» и Управления по бурению и ремонту скважин. Пять вахт из пяти бригад. Участники должны были качественно и в хорошем темпе продемонстрировать выполнение стандартных операций: наворот долота, спуск в скважину трех свечей, наворот квадрата, спуск до определенной отметки, и вся процедура в обратном порядке.

Каждой вахте отводилось 20 минут. Перед стартом небольшая разминка — подготовка, проверка оборудования, пробный спуск-подъем, затем включается секундомер. Гудит буровая, снуют рабочие, на табло бегут минуты и секунды, зрители стоят, подняв головы. Внимательно наблюдают за происходящим и члены жюри. В первую очередь обращают внимание на строгое соблюдение правил промбезопасности и правильную эксплуатацию оборудования. Прежде чем попасть на практический этап конкурса, бригады сдали экзамен по технике безопасности, пожарной безопасности и оказанию первой помощи. Эти баллы войдут в итоговую оценку выступлений. Победителем станет та вахта, у которой лучший результат по теории, которая выполнила практическое задание за наиболее короткое время и заработала наименьшее количество штрафных очков.

Закрытие задвижек по секундомерам 

Ярко, сноровисто и на хорошей скорости провели свой конкурс операторы по ППД. Соревновались девять звеньев, в каждом по два человека. Задание — заменить штуцер и обратный клапан.

Звучит команда «Начали!», секундомеры запущены, команды молниеносно приступают к закрытию задвижек. Сначала надо одновременно закрыть штуцерную и секущую задвижки, стравить остаточное давление, извлечь штуцер из задвижки, заменить на другой и закрыть спускное отверстие. Все это проделывается на такой большой скорости, что за руками трудно уследить. И болельщики подбадривают весьма активно: «Давай-давай!»

Доходит очередь до обратного клапана — путем разбора фланцевого соединения он снимается, фиксируется на рабочем столе и устанавливается обратно, с последующим сбором обвязки. В завершение закрывается спускник нагнетательной арматуры и полностью открываются задвижки.

«Это наши основные рабочие операции, но все равно соревноваться сложно. Основная задача — не допустить ошибок», — рассказал «Нефтяным вестям» оператор ППД из «Джалильнефти» Ильшат Хуснутдинов.

Джалильцы уложились в 1 минуту 22 секунды. Но время не единственный критерий. Главное — допущенные нарушения, а их в перечне около десятка, так что в итоге первоначальное время может увеличиться вдвое. Но звенья ППД свое дело знают на отлично, и неточностей было совсем немного.

«Ребята знали, что проиграть нельзя»

В конкурсе среди бригад КРС командам из четырех человек предстояло провести монтаж и демонтаж спайдера с промежуточным спускоподъемом трех НКТ и проверкой успешности посадки пакера. Максимальную слаженность, четкость действий и, как результат, наилучшее время (6 мин. 39 сек.) показала здесь бригада подразделения «УБРС» общества «Татнефть-Актив» под руководством мастера Ирека Сафина. Учитывая тот факт, что за выступлением бригад пристально наблюдало руководство республики и Компании, а также сотни зрителей, надо отдать должное этим парням за выдержку и крепкие нервы.

«У нас подобрался очень опытный состав, ребята были сильно замотивированы — знали, что проиграть нельзя, ведь за плечами столько стараний, труда и тренировок. Большую роль сыграл правильный психологический настрой. Отрадно, что ребята свою работу сделали на одном дыхании, без единой ошибки. Да и Аллах был на нашей стороне, поэтому у нас все получилось, мы очень рады!» — признался мастер бригады.

«Долгих восемь лет я шел к этому успеху»

Незаурядных физических сил, предельной концентрации внимания и отточенности движений требует от участников стенд с секущей задвижкой и фильтром внушительных размеров на участке, где соревнуются смены по подготовке нефти. Именно такие качества проявили ребята из «Лениногорскнефти» Раиль Салаватов и Александр Николаев. Практическое задание они выполнили вторыми, но отличные теоретические знания позволили им стать лучшими.

Даже глядя со стороны, можно понять, сколько сил прикладывают эти ребята, «играючи» вращая в две руки штурвальный ключ, какую сноровку проявляют при отвороте и завороте полутора десятков гаек на фланцевом соединении. Чувствуется всеобщее восхищение и уважение к их работе, когда болельщики, срывая голоса, поддерживают дуэты подготовщиков.

«Долгих восемь лет я шел к этому успеху, — признается Раиль. — За это время поменял трех напарников, пять раз пробивался на практическую часть конкурса, но победил именно с Александром, с которым и начинал».

«Я очень рад, что удалось выиграть, ведь это так престижно. Безусловно, нам помогли удача и правильная подготовка, а также тактика, которой мы придерживались. Но рассказывать не будем — это наш секрет», — добавил Александр с улыбкой.

«Умение держать ключи и быстро принимать решения»

На площадке конкурса работников нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса от крепких, сильных и статных как на подбор машинистов технологических насосов, компрессоров, компрессорных и насосных установок невозможно было отвезти глаз. Настолько слаженными, продуманными и четкими были их действия.

За право быть лучшими боролись пять команд из ЕНПУ, «Тольяттикаучука», «ТАНЕКО», УТНГП. В каждой команде — два работника. Задания конкурса состояли из трех модулей, включающих одну теоретическую и две практических части. Необходимо было перейти безопасно с рабочего насоса на резервный, не теряя расхода перекачиваемой жидкости, насос остановить, отсечь, заменить прокладку на фланцевом соединении, после этого насос заполнить и повторно запустить.

«Конкурс помогает развиваться, дает возможность общения с коллегами из других предприятий «Татнефти», обмена опытом. В нашей работе важно быть командой и понимать ответственность за свои действия, осознавать, что от тебя зависит все производство», — отметил Максим Пудовкин из «Тольяттикаучука».

«Три года работаю, впервые участвую в конкурсе, — поделился представитель «ТАНЕКО» Дмитрий Ныров. — Чтобы справиться со всеми заданиями без ошибок, нужно иметь определенные навыки — умение держать ключи в руках, быстро принимать решения. Для нашей профессии важны целеустремленность, готовность изучать новое оборудование, не стоять на месте и идти вперед!»

Монтаж проводов рессорной вязкой - красиво и надежно

Электромонтеры по ремонту и монтажу воздушных линий, по традиции, соревнуются, находясь на приличной высоте — им нужно взобраться на десятиметровую опору. Самое главное условие — безопасность выполнения работ, поэтому первым делом — проверка отсутствия напряжения и наложение переносного заземления. Участники конкурса, а нынче это работники предприятий «Татнефть-Энергосбыт» и «ТаграС-ЭнергоСервис», об этом не забывают ни на секунду, ведь в реальных условиях безопасность работы — гарантия жизни.

Даже несведущему в делах «электрических» человеку приятно смотреть, как участники конкурса филигранно монтируют штыревые изоляторы и крепят провода рессорной вязкой на настрого выверенном расстоянии друг от друга. Получается довольно красиво и, главное, — надежно.

Ильнур Латыпов, работник Елховского электроцеха «Татнефть-Энергосбыт», за плечами которого восемь лет работы по профессии, в третий раз участвует в конкурсе, но именно в этот раз он смог превзойти всех:

«Работа для меня — все! Я и не предполагал, что стану электромонтером, но сейчас не представляю себя в иной сфере. Долго готовился к конкурсу, настроил себя как надо, поэтому все получилось как надо».

Приготовить кофе и заменить раздаточный кран

Конкурс операторов АЗС — один из самых эстетичных на нефтяной олимпиаде. Для конкурсантов строят макет заправки в фирменных цветах Компании, привозят настоящее оборудование и свежую выпечку. От операторов требуется за пять минут совершить множество действий: принять заказ клиента, налить топливо, приготовить кофе и треугольники, все это правильно упаковать и пожелать автолюбителю хорошего дня.

Разумеется, действовать столь стремительно в процессе настоящей работы не требуется. Тем не менее, как неоднократно признавались участники, на заправках порой бывают ситуации, когда нужно действовать предельно быстро, чтобы все без исключения гости уезжали не только с хорошим топливом, но и таким же настроением.

Не менее интересно прошло еще одно состязание лучших работников РСС «Татнефти» — слесарей по ремонту топливо-раздаточной колонки. Если операторы АЗС всегда на виду, то слесари — практически бойцы невидимого фронта, которые обеспечивают корректную и безопасную работу сложного оборудования.

Им за 10 минут предстояло заменить раздаточный кран и разрывную муфту ТРК (именно ту, которая не позволяет вывести из строя колонку, если клиент случайно забудет пистолет в баке).

Молодые парни, которые собрались со всех филиалов сети АЗС Компании, под ободряющие возгласы коллег и зрителей лихо работали с инструментами, не забывая о технике безопасности.

Проверить холку и вычистить круп

Впервые выступили на конкурсе профмастерства коневоды. Наконец, жители нефтяного региона смогли не только посмотреть за состязаниями спортивных лошадей, но и за тем, как работники «Татнефти» готовят их к выступлениям и тренировкам.

В финал, преодолев теоретический отбор, попали пять молодых коневодов. Им предстояло провести седловку лошади. Коневод обязательно облачается в рабочую форму и надевает на голову защитный шлем. Затем участник проверяет холку и бока лошади на предмет царапин и припухлостей, далее вычищает голову и круп.

Отметим, что правильная седловка — это не только гарантия безопасности лошади, но и всадника, который будет с ней работать.

После подготовительного этапа коневод устанавливает на спину животного вальтрап. Это специальное покрывало из натуральных материалов, которое защищает от потертостей и повреждений. Затем участник кладет собранное седло и регулирует подпругу. И, наконец, одевает уздечку и застегивает ремень.

Помимо этого, перед зрителями предстали лучшие воспитанники школ компании «Татнефть», которые преодолели несколько конкурных маршрутов на радость взрослым и детям.

Реанимация в режиме онлайн

В финал конкурса среди медработников среднего звена вышли пять участниц. Они должны были провести экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови, надеть и снять противочумной костюм, а также выполнить сердечно-легочную реанимацию на роботе-тренажере. Зрители могли отслеживать на экране частоту сердечных сокращений, пульс, электрокардиограмму, которые изменялись под влиянием действий медсестер.

«Конкурсантки прошли очень жесткий отбор, в финал прошли только лучшие, они показали отличные результаты, — рассказал эксперт конкурса Ильшат Галлямов, замдиректора азнакаевского филиала «ЦПК-Татнефть». — Практические навыки, продемонстрированные здесь, являются базовыми, это основа работы медперсонала. Такие конкурсы мотивируют не только участников, но и всех сотрудников».

Лучшей стала Марина Асилгараева, медсестраанестезист медсанчасти «Татнефти» и г. Альметьевск.

«Я очень рада своей победе. Мы каждый день упорно готовились, старались. Радует, что мои знания и навыки были так высоко оценены экспертами», — призналась «Нефтяным вестям» победительница.

Блюдо с тремя соусами за 50 минут

Профессиональные повара Компании вновь выступили на главной площадке нефтяной Олимпиады. Кудесникам столовых «Татнефти» предстояло выполнить домашнее задание, украсив самую сладкую ягоду сентября — арбуз, а также не менее популярную осеннюю культуру — тыкву. А в основной части конкурса повара открывали так называемый черный ящик и узнавали набор продуктов. Из них за 50 минут нужно было приготовить блюда с тремя разными соусами, которые раскрывали бы блюдо по-новому.

Зрителей было много, ведь процесс превращения обычных, казалось бы, продуктов, в произведение кулинарного искусства — это всегда некое таинство и волшебство. Надо сказать, конкурсанты продемонстрировали все свое мастерство. На готовых блюдах лежали приготовленные по-разному кусочки мяса, разнообразные гарниры и уникальные соусы. Естественно, в процессе приготовления участники должны были безукоризненно соблюсти все правила технологии приготовления и гигиенические нормативы.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

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