Репродуктивное здоровье на диспансеризации проверили 25 тысяч татарстанцев

Репродуктивное здоровье на диспансеризации проверили 25 тысяч жителей РТ. Об этом в прямом эфире рассказала главный специалист Минздрава РТ по репродуктивному здоровью Фирая Сабирова.

«Порядка 25 тысяч человек прошли диспансеризацию, и этот год у нас проходит в пилотном режиме. Пока не во всех районах эта диспансеризация запущена. Если человек обращается в поликлинику и ему говорят, что эта поликлиника не участвует в диспансеризации, он может быть направлен туда, где эти процедуры проводят, и ему об этом скажут», – отметила врач.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что сейчас проверить репродуктивное здоровье можно в 10 районах. Если в ЦРБ нет такой возможности, то пациента направят в самую ближайшую клинику, где можно проверить свое здоровье. Так, женщин осматривает гинеколог, проводит исследование на инфекции, передающиеся половым путем, и берет мазок на онкоцитологию. По необходимости проводится УЗИ органов малого таза и молочной железы. Мужчины могут бесплатно пройти осмотр у уролога, который может направить на спермограмму, а также попросить сдать анализ на инфекции, передающиеся половым путем.